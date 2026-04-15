Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 07:35h.

El club rojiblanco "le saca la melena" a la fiera

Simeone corta la celebración del Atlético en el vestuario y Griezmann pide "una cervecita bien fría"

Compartir







El Atlético de Madrid eliminó al FC Barcelona en la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League y pisará una semifinal de esta competición nueve años después. Un encuentro que no estuvo exento de polémica, tanto en el apartado arbitral con la expulsión de Eric García como tras el pitido final, con Raphinha retando a la grada del Metropolitano. El propio brasileño, además, habló de "robo" en zona mixta. En este sentido, el club rojiblanco no se ha quedado callado, aunque ha optado por el humor para 'responder' de manera indirecta al club barcelonista. Y es que han usado uno de los memes de moda, creados por inteligencia artificial, para burlarse de la eliminación de los de Hansi Flick a manos de ellos mismos.

Concretamente, es el meme de un león fiero abalanzándose sobre un bus turístico en plena sabana, pero que, tras arrancarle la melena, se convierte en un dócil perrito. El CM del club rojiblanco, además, le ha colocado un escudo del Barcelona a la "fiera", y un escudo del Atleti al turista que le arranca la melena de un tirón. Por si fuera poco, acompañan el vídeo con el mensaje "Dame un grrr", el inicio de una canción que también ha servido como trend en redes sociales y con el que se han hecho otros memes diferentes.

Multitud de aficionados han aprovechado para compartir sus propios memes en el apartado de respuestas del tuit, desde imágenes con Lamine Yamal sentado en la taza del váter a Lookman y Griezmann con las gafas de Marcos Llorente o algún otro meme de un cachorrito con melena de león. Del mismo modo, algún aficionado barcelonista ha respondido menospreciando el triunfo colchonero o hablando de robo.

Sea como fuere, lo único claro es que el Atlético de Madrid ya espera rival para las semifinales. Será el que salga de la otra semifinal de esta tarde, entre el Arsenal y el Sporting de Portugal. Mientras tanto, los rojiblancos ya piensan en recuperar lo mejor posible y disputar su primer título este mismo fin de semana, frente a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja.