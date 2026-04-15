El galo atendió a los medios tras eliminar al Barcelona

Uno por uno del Atlético ante el Barcelona en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

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Antoine Griezmann ha sido uno de los grandes protagonistas del triunfo del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona para meterse en semifinales de la Champions League nueve años después. El galo generó la jugada que acabó en el gol de Lookman y que, a la postre, mete a los rojiblancos entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Tras el encuentro, hubo fiesta en el césped y en el vestuario, pero el propio Griezmann admitió en zona mixta que la celebración "ha sido muy corta" porque "el Cholo nos ha cortado un poco", pensando ya en la final de la Copa del Rey del próximo sábado ante la Real Sociedad.

"Fallé un pase en el segundo gol. Sentí que tenía que hacer algo más para ayudar al equipo y pudo encontrar a Marcos en profundidad", declaró el galo ante los medios de comunicación.

"Disfruto desde enero porque me toca jugar algo más. Estos partidos de mucho nivel los disfrutas muchos. Noches que quieres vivir. Estaba mi hijo. Estoy contento", expresó.

El delantero acabó con una curiosa frase: "Estoy muerto y quiero ir a tomar una cervecita bien fría".