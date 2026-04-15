Mateu Alemany denuncia el hándicap del Atlético en la final contra la Real Sociedad: "Un poco extrañas"

Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 00:12h.

El líder de la parcela deportiva colchonera habló de la final de La Cartuja

Simeone responde a Lenglet y a Griezmann y avisa a los semifinalistas de Champions: "Años buscándolo"

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El Atlético de Madrid tumbó al FC Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Pese a la alegría desbordada en el Metropolitano, la entidad madrileña aparca las semifinales europeas para poner el foco en la final de la Copa del Rey del próximo sábado. Allí, los pupilos del Cholo Simeone medirán fuerzas contra la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. Aunque Mateu Alemany no quiso pasar por alto la desventaja rojiblanca en esta cita.

Al término del encuentro del pasado martes, Alemany atendió a los micrófonos de Movistar Plus. Además de poner en valor una acción defensiva de Lenglet que acabó siendo clave en el gol anulado a Ferran Torres, el líder de la parcela deportiva rojiblanca comenzó a mirar al Estadio de La Cartuja.

Mateu Alemany denuncia el hándicap del Atlético ante la Real Sociedad

La Real Sociedad disfrutará de una preparación copera mucho más larga. Un hecho que Alemany considera muy importante y, aún sabedor que no es responsabilidad txuri urdin, sí denuncia: "Pues sí, viene otra final. Dos finales en una semana. Nos gustaría tener una semana para prepararla, desgraciadamente por circunstancias un poco extrañas no la tenemos. Tenemos cuatro días, hay que descansar bien y hay que preparar el partido bien".

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Pese a esta reflexión, el director deportivo no puso excusas y analizó lo que le espera al Atlético el próximo sábado. En Sevilla espera una Real Sociedad que promete guerra, pero Mateu Alemany confía en el trabajo de Simeone: "No tengo duda de que el míster, staff, todos vamos a prepararla como merece. Con el respeto máximo a la Real que tiene un equipazo y que es una final. En las finales no hay ningún favorito de ningún tipo y por tanto máxima concentración... y tratar de celebrar esta noche, y a partir de mañana por la mañana, pensar en Sevilla y pensar en la Real Sociedad".