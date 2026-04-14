Jon Gorrotxategi, la confianza de Pellegrino Matarazzo y el sueño de la Copa: "Es algo increíble"
El pivote se sincera en una entrevista con los medios oficiales de la Real Sociedad
Jon Gorrotxategi se ha sincerado antes de la final de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid. El pivote txuri urdin ha comparecido en una entrevista con los medios oficiales del club para contar qué tal está siendo su temporada y cómo ve al equipo de cara a luchar por el título. Del mismo modo, ha agradecido la confianza recibida durante esta temporada, la reacción del equipo desde la llegada de Pellegrino Matarazzo y el sueño de jugar una final con el equipo de su vida. A continuación, sus palabras más destacadas.
Qué tal su año de consagración: "Esta está siendo mi primera temporada y, la verdad, está siendo muy especial, muy bonita. Siempre sueñas con llegar a un momento así, con debutar en tu primer equipo, y así ha sido. Estoy disfrutando mucho, aunque es cierto que el camino hasta aquí ha sido muy especial. Mis primeros días en la Real fueron muy especiales. Tenía muchísima ilusión. Estuve muchos años viniendo a hacer pruebas antes de quedarme definitivamente.
Las etapas de Gorrotxategi para alcanzar el primer equipo: "Llegué siendo muy joven, con unos 14 años, y aquí lo he aprendido todo. He hecho muchos sacrificios para poder estar aquí durante tantos años, pero el camino ha sido muy bonito. He conocido a mucha gente que me ha ayudado mucho, y he aprendido muchos valores en el club. Estoy muy agradecido por todo lo que he encontrado en el camino.
Su mayor sorpresa respecto al fútbol profesional: "Cuando era juvenil, con 16 o 17 años, veía a jugadores del primer equipo. Físicamente estaban a otro nivel. Lo veía muy lejos, pero poco a poco vas dando pasos, subiendo de nivel, y al final te acercas. Ha sido un proceso de crecimiento constante. Esta temporada está siendo muy bonita. Estoy aprendiendo mucho y creciendo tanto como jugador como persona".
Jon Gorrotxategi y su adaptación a la élite: "Mi proceso está siendo progresivo. La Primera División es muy exigente y requiere ritmo. Es muy difícil jugar tu primer partido y rendir inmediatamente a tu mejor nivel. Creo que poco a poco estoy creciendo. Durante una temporada siempre hay momentos buenos y malos. En la primera vuelta al equipo le costó más, pero en la segunda estamos compitiendo mejor, disfrutando más y consiguiendo resultados. Estoy teniendo minutos y lo agradezco mucho. La confianza que me dio Sergio y ahora Rino es clave".
Su rol con Pellegrino Matarazzo: "Creo que cada jugador tiene su rol, y el mío es bastante claro: soy un centrocampista que debe aportar equilibrio. Defensivamente intento ayudar mucho al equipo, y ofensivamente también quiero aportar más, aunque sé que todavía tengo cosas que mejorar y en ello estoy trabajando".
Luchar por un título en su primer año: "Llegar a una final siendo jugador de la Real es algo que no te imaginas de pequeño. Lo ves muy lejano, pero cuando llega, es algo increíble. Tengo muchas ganas de que llegue ese día, de disfrutarlo con la afición y ojalá levantar el título. Sería algo muy bonito para el club y para todos los que somos de aquí. Creo que será un día muy especial: desde antes del partido ya se sentirá el ambiente, con la afición volcada, la familia, los amigos…"
La final del próximo sábado: "La Copa siempre es complicada. Ha habido muchos altibajos, pero todos los partidos han sido importantes para llegar hasta aquí. Una final es diferente: los equipos arriesgan menos, los detalles marcan la diferencia y todo puede decidirse por pequeños momentos. Sabemos que el rival es muy fuerte, que compite muy bien contra grandes equipos, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Creo que será un partido bonito, duro y competido, y vamos a darlo todo para intentar traer el título".