Rubén Uría señala la ventaja Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

Celia Pérez 13 ABR 2026 - 19:51h.

Carga contra la elección de la fecha que deja tan poco descanso al Atlético de Madrid

Simeone resalta la personalidad de los canteranos y destaca la contundencia del Sevilla: "No me voy a mover del plan"

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El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se verán las caras este sábado en la esperada final de Copa del Rey en La Cartuja. Un duelo al que no llegan en las mismas condiciones los dos equipos. Los de Diego Pablo Simeone tienen este martes un exigente partido de vuelta de cuartos de final de Champions League frente al FC Barcelona, y solo cuatro días después viajará hasta Sevilla para medirse a un cuadro txuri urdin que llegará tras una semana sin ningún compromiso y que ha podido dedicar al completo para la preparación del encuentro.

Dicha diferencia ha sido expuesta por Rubén Uría en el debate de ElDesmarket, en el que carga contra la decisión de los organismos en la elección de la fecha. "Absolutamente lamentable para el fútbol español. Absolutamente lamentable. Que el Atlético de Madrid tenga que ir a Sevilla con una alineación prácticamente del equipo B o C en LALIGA. Muchos equipos y muchas aficiones quejándose contra el Atlético de Madrid. No es con el Atlético de Madrid con el que hay que enfadarse. Hay que enfadarse con la Federación y con LALIGA, que permiten que haya una final de Copa apenas tres días después de un partido de Champions", comenzó exponiendo.

"Eso no puede ser porque afecta la competición. Cambiemos eso de una vez. Es horrible. No sé lo que va a pasar en la final de Copa. No quiero venir aquí ya llorando. La Real tiene mucha ventaja en la final. Eso no debería de ser así en una final", añadió.

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El exigente calendario del Atlético de Madrid en apenas una semana está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Los de Diego Pablo Simeone viene de afrontar un partido de LALIGA en el Sánchez-Pizjuán, en el punto de mira por una alineación a falta de bastantes titulares que dejó el triunfo para el cuadro sevillista, para tres días después afrontar la vuelta de cuartos de Champions contra el Barça y poco después la final de Copa del Rey.