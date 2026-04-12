Simeone recupera dos futbolistas, posibles titulares en el Atlético-Barça

Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 15:28h.

Oblak y Cardoso, de regreso en el Atlético

Simeone responde al Sevilla y a las rotaciones, confirma lo de Oblak y da un palo por el Barcelona: "Vivimos en Madrid"

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El Atlético de Madrid, tras la derrota de este sábado ante el Sevilla con numerosos suplentes y canteranos, está centrado ya al 100% en el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions League ante el Barça. Los de Diego Pablo Simeone buscarán hacer bueno en el Metropolitano el 0-2 del Camp Nou y, además, el Cholo podrá contar de nuevo con dos piezas fundamentales como Jan Oblak y Johnny Cardoso, que se han ejercitado con normalidad este domingo.

En el Cerro del Espino, como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, los dos futbolistas se ejercitaron al mismo ritmo que los compañeros que no participaron de inicio en el Sánchez Pizjuán. Con los titulares del partido en la capital de Andalucía ejercitándose en el interior de las instalaciones de Majadahonda, tanto el esloveno como el estadounidense se unieron a la gran mayoría de los hombres que serán titulares este martes.

Jan Oblak y Johnny Cardoso pelean por el once de Simeone

Jan Oblak no jugó en el Sevilla-Atlético de Madrid a pesar de los progresos realizados en los entrenamientos de los días anteriores y podría estar ya al 100% para relevar a Musso en la meta rojiblanca en Champions. Otra duda llegará de cara a la final de la Copa del Rey después de que el argentino haya sido el titular durante todo el torneo, por lo que Simeone tendrá que tomar una decisión siempre difícil.

Por su parte, Johnny Cardoso se ha ejercitado este domingo por primera vez con el resto de sus compañeros y el Cholo tendrá que decidir quién ocupa el centro del campo contra el Barça. En el encuentro de ida jugaron en ese doble pivote Koke, ausente en Sevilla por sanción, y Marcos Llorente, con la duda entre el lateral derecho y el medio con Nahuel Molina a la espera.

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Otro de los que podría volver es Pablo Barrios, aunque el canterano aún se ha ejercitado al margen en la sesión dominical del Atlético de Madrid. Más complicado lo tienen José María Giménez y David Hancko, que ni siquiera han pisado aún el césped.