Ángel Cotán 10 ABR 2026 - 13:25h.

El técnico colchonero analiza la visita a Sevilla

El Atlético llegará al Sánchez-Pizjuán en cuadro: bajas clave, un puñado de dudas y sin Simeone

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MadridDiego Pablo Simeone pasa revista tras la gran noche europea en el Camp Nou. El experimentado técnico colchonero compareció este viernes ante los medios en sala de prensa a modo de previa del duelo liguero ante el Sevilla FC. El 'Cholo' respondió a nombres propios y a las notables rotaciones que podría plantear en el Sánchez-Pizjuán.

El argentino, pese a los retos importantes que debe afrontar su equipo la próxima semana, sigue apostando por el partido a partido y alienta a los canteranos que apuntan a jugar en Sevilla: "Por tener la camiseta que tenemos, por representar al escudo que representamos, por la ilusión que tiene los chicos que pueden jugar... hay un montón de motivos para argumentar el partido a partido. Cuando uno es chico y tiene la oportunidad de jugar, está claro que aparecen un montón de situaciones en la cabeza. Los demonios invitan a relajarnos, pero ahí está nuestra fuerza mental para no dar paso a estos demonios".

Las palabras del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

Almada, Baena y los no tan titulares. "Tenemos varios escenarios que se pueden hacer ver. Recuerdo que Marc Pubill empezó la temporada no teniendo minutos y hoy está siendo importante. Robin está siendo importante nuevamente. Y así, un montón de futbolistas. Ellos lo saben, lo confirmo, para estar en el lugar donde estamos compitiendo necesitamos de todos".

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La enfermería y Oblak. "Todavía no está para acompañarnos, esperemos que para el martes, posiblemente, esté para acompañarnos".

La queja formal del FC Barcelona ante UEFA. "Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid, así que estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Para quien lo entienda, es muy fácil de entender. Respondí a la opinión que me dijeron que opinaban en Barcelona. Siempre es lícito por todas las partes".

La vuelta de Champions y la Copa. "Pienso en el Sevilla, sinceramente. No estoy pensando en los chicos que están en proceso de recuperación".

El Sevilla FC. "Es un tema mucho más profundo que una respuesta. No estoy ahí, pero fue un lugar muy importante en mi vida, en mi camino a la persona que soy... Desearle lo mejor y que mañana nosotros podamos hacer el partido que tenemos que hacer porque necesitamos los puntos".