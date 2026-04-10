Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 10:53h.

Sin tiempo para Azpilicueta

Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12.15 horas

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El Sevilla, con Luis García Plaza al mando, se ejercitó este viernes en el Sánchez-Pizjuán por última vez antes de recibir al Atlético de Madrid. Tras una semana alternando el estadio con el césped de la ciudad deportiva, la plantilla nervionense finalizó la preparación con Antonio Cordón como espectador a pie de campo.

La derrota ante el Oviedo, por la situación del rival, por la llegada de Luis García Plaza y por la confianza existente en el entorno blanquirrojo, fue tan inesperada como dañina para el Sevilla. El conjunto hispalense llega al encuentro ante el Atlético de Madrid con el descenso apretándole -podría empezar el partido en zona roja si el Elche gana previamente- y ni las rotaciones previstar por Simeone hacen creer en la resurrección este fin de semana.

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Para intentar animar, apretar y exigir a los jugadores, Antonio Cordón, director de fútbol del Sevilla, acudió al verde y presenció el inicio de la sesión tras charlar con algunos jugadores como Oso o el guardameta Vlachodimos.

Altas y bajas del Sevilla antes del Atlético de Madrid

Si la tarea no fuese complicada ya, Luis García Plaza sabe que, por segunda jornada consecutiva, no podrá contar con César Azpilicueta, jugador que ha intentado apretar para estar con sus compañeros pero que, finalmente, no está aún listo para jugar ante su exequipo.

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Sí podrá tener en su lista a Djibril Sow, sustituido ante el Oviedo por los pisotones recibidos, a Rubén Vargas, recuperado de las ciertas molestias sufridas en Asturias, a Peque Fernández, que podría volver a sumar minutos, e incluso a Lucién Agoumé, que vuelve tras cumplir sanción.

En términos de ausencias, junto al mencionado Azpilicueta, tampoco estarán Carmona ni Nianzou -ninguno de los dos se ejercitó con sus compañeros este viernes-, ambos sancionados, uno por acumulación de cartulinas amarillas y el otro por la polémica expulsión sufrida en la última cita.

Todo esto será repasado por Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, a partir de las 12.15 horas en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán, escenario que volverá a ser protagonista de este evento por segunda jornada consecutiva después de que Matías Almeyda, durante su paso por Nervión, utilizase habitualmente la ciudad deportiva como centro de preparación.