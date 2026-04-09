Pepe Jiménez Sevilla, 09 ABR 2026 - 20:32h.

Sin tiempo para Azpilicueta

Leo, el niño de 12 años que padece Piel de Mariposa, asistió al entreno del Sevilla

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Una lección de vida en el momento más delicado del curso. La plantilla del Sevilla ha recibido este jueves, justo tras el entrenamiento, a Leo, el pequeño de 12 años que padece Piel de Mariposa, un chico que no dudó en explicarles su enfermedad... y dejarles un claro mensaje: "El sábado, a darlo todo".

El pequeño Leo, como de costumbre, se expresó de maravilla y les explicó a todos los jugadores presentes su enfermedad y su lucha. "En Andalucía se ha aprobado el medicamento, pero estoy intentando que todos los niños de España puedan disfrutarlo", decía en un claro ejemplo de honradez por su parte.

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El Sevilla, que ha explicado su visita en redes sociales, escribía que "hoy el primer equipo del Sevilla FC ha recibido una inspiradora charla de Leo: el superhéroe sevillista de 12 años que padece Piel de Mariposa y que ha conseguido, a través del Parlamento Europeo, que Andalucía sea la primera comunidad autónoma de España en asumir el coste de Vyjuvek, un medicamento que ayuda a cicatrizar la piel de los pacientes. Ha sido un placer conocerte, SuperLeo. Nuestra admiración y reconocimiento es máximo".

Tras la charla, los futbolistas han pasado a firmarle una camiseta y mientras Alexis Sánchez le reconocía que es "un luchador", él le dejaba un claro mensaje al plantel: "El sábado, a darlo todo".

El Sevilla lleva repitiendo este tipo de visitas durante toda la temporada y no es la primera vez que algún chico visita a la plantilla para no solo recibir el cariño de sus ídolos, sino también para que los propios futbolistas, que parecen a veces vivir alejados de la realidad, se acerquen a este tipo de problemas. Un gran gesto que llega, ahora, en el momento más complicado del curso.