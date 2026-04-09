Basilio García Sevilla, 09 ABR 2026 - 12:36h.

El navarro trabaja al margen junto a Marcao a dos días del partido ante el Atlético de Madrid

Los pisotones de Fede Viñas y Sibo a Sow que Hernández Hernández y Del Cerro Grande decidieron obviar

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El Sevilla FC ha realizado este jueves la penúltima sesión antes de recibir al Atlético de Madrid el próximo sábado, y lo ha hecho sin novedades con respecto a los últimos entrenamientos. O con una novedad importante, ya que César Azpilicueta tampoco ha participado con el grupo y su presencia en el Sánchez-Pizjuán está prácticamente descartada.

El navarro ha estado presente en la charla inicial de Luis García Plaza sobre el césped del campo de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, pero una vez terminada la arenga del entrenador se ha retirado al gimnasio junto a Marcao, el otro de los lesionados que tiene la plantilla, aunque en el caso del brasileño no puede jugar ya hasta la temporada que viene al habérsele retirado la ficha para inscribir a Neal Maupay.

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Así las cosas, el plan que tenía el Sevilla para intentar que Azpilicueta estuviera en el partido ante su exequipo se ha derrumbado y las opciones son mínimas, prácticamente inexistentes, teniendo en cuenta que solo falta un entrenamiento, que se celebrará este viernes por la mañana en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tras la que hablará el nuevo entrenador sevillista antes de su debut en Nervión.

Sow sí se suma

El que sí ha estado con total normalidad ha sido Djibril Sow, que sigue sumando sesiones de entrenamiento tras los problemas en el tobillo que sufrió en el partido ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, tras dos entradas de Fede Viñas y Sibo merecedores de expulsión que el arbitraje obvió. El suizo estará sin problemas el sábado, como su compatriota Rubén Vargas, que también acabó tocado el pésimo partido del domingo.

De este modo, Luis García Plaza podrá contar con todos sus efectivos a excepción de los citados Marcao y Azpilicueta y los sancionados Tanguy Nianzou y José Ángel Carmona. El central galo fue expulsado en tierras asturianas, mientras que el visueño vio su décima tarjeta amarilla y ha sido suspendido por segunda vez por acumulación de amonestaciones.