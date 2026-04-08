Pepe Jiménez Sevilla, 08 ABR 2026 - 21:40h.

Azpilicueta y el 30 de junio: "Ya iré moviendo, día a día se disfruta todo mucho más"

César Azpilicueta trabajó este miércoles, en solitario, sobre el césped

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César Azpilicueta no está descartado. El central del Sevilla, ausente ante el Oviedo debido a unas molestias sufridas ante el Valencia, continúa apretando para intentar estar presente ante el Atlético de Madrid este próximo fin de semana. El plan, de momento, parece definido.

El zaguero nervionense, ausente en la última sesión del grupo en el Sánchez-Pizjuán, trabajó este miércoles, en solitario, en la ciudad deportiva. Allí, alejado del resto de sus compañeros, trabajó tanto en el gimnasio como en el césped, tal y como ha informado la entidad en su página web.

"A las órdenes de Luis García Plaza, los futbolistas se entrenaron esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que será el escenario del duelo liguero ante los colchoneros y también del entrenamiento del próximo viernes. Por su parte, César Azpilicueta ha realizado trabajo específico en el gimnasio y también de campo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios", se podía leer en la web.

Los siguientes pasos de César Azpilicueta

Tras realizar trabajo en solitario este miércoles, César Azpilicueta podría trabajar, de manera parcial, este mismo jueves con sus compañeros, probándose y observando la evolución de sus molestias ante la subida de cargas físicas.

Si en las próximas horas la recuperación es adecuada y el jugador aparece por el verde este jueves, habrá que esperar a la evolución de su físico, abriendo la puerta a una posible sesión completa el viernes, día previo al encuentro ante el Atlético de Madrid.

A pesar de todo ello, a pesar de que se ejercite con sus compañeros el viernes, parece que César Azpilicueta no podrá ser titular en el Sánchez-Pizjuán, aunque sí aparecer en el banquillo, como ya hizo Peque Fernández la pasada semana ante el Oviedo.

El jugador sabe que su presencia en esta recta final de la temporada es importantísima, por lo que no tomará riesgo alguno a pesar de sus ganas por ayudar y jugar ante sus excompañeros.