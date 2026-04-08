Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 11:48h.

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Sevilla / OviedoNo fue el debut soñado para Luis García Plaza. Tras un parón de selecciones en el que trató de imponer su sello a un equipo en apuros, el flamante técnico sevillista cosechó una derrota ante el colista que mete a la entidad hispalense en un lío importante. En el Carlos Tartiere, el Sevilla FC fue incapaz de probar al guardameta Aarón Escandell. Una tarea que se complicó en demasía con la expulsión de un Tanguy Nianzou anticompetitivo. Y aunque el entrenador reconoció errores propios, también criticó la actuación arbitral.

Hernández Hernández recibió las quejas de la expedición rojiblanca por dos duras entradas sobre Djibril Sow y un posible penalti sobre Nemanja Gudelj. Luis García Plaza compartió su malestar al término del encuentro, pero también intentó alterar una de las decisiones iniciales del trencilla con una conversación con Odisseas Vlachodimos.

El intento de Luis García Plaza con Vlachodimos

Los compañeros de El Día Después de Movistar Plus han captado una pequeña conversación en el área técnica entre entrenador y portero. García Plaza no dio crédito a la cartulina amarilla mostrada por Hernández Hernández al delantero Fede Viñas. El técnico del Sevilla reclamó un castigo mayor que bien pudo condicionar el resultado final.

Para ello, García Plaza encomendó una misión a Vlachodimos: "Odi, le pisa el tobillo. Allí, le pisa el tobillo. Ve a decírselo a Hernández, corre". El guardameta hispalense corrió en dirección al árbitro, aunque Hernández Hernández resolvió la situación por la vía rápida: "Tú para allá (indicando la portería). Vete".

El trencilla no cambió su decisión y el VAR apostó por no corregir al colegiado de campo. Más tarde, Sow volvería a ser víctima de una dura entrada en uno de sus tobillos. En esta ocasión fue Kwasi Sibo el que dejó tocado al centrocampista. El sevillista, como captaron las cámaras de la citada fuente, protestó ante el árbitro: "¿Una más?".