Pepe Jiménez Sevilla, 07 ABR 2026 - 19:18h.

La lista de errores graves de Nianzou desde que dijo que iba "a hablar en el campo"

El CTA analiza la expulsión de Tanguy Nianzou... pero no los pisotones

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El Comité Técnico de Árbitros, de la mano de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha publicado este martes su habitual programa de Tiempo de Revisión y, en el mismo, han refrendado la decisión de Hernández Hernández al expulsar a Tanguy Nianzou: "Se cumplen los cuatro criterios".

En un encuentro con varias acciones con mucha polémica, como los dos pisotones a Djibril Sow que no significaron expulsión alguna, el CTA ha decidido analizar la expulsión de Tanguy Nianzou, acción que, según el criterio de esta semana, es correcta.

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"Para valorar una ocasión manifiesta de gol, deben valorarse cuatro criterios: distancia a la portería, dirección del juego, probabilidad de recuperar el balón y número de defensores. Para el CTA se cumplen los cuatro criterios, el atacante se dirigía solo a portería con el balón controlado y no existía ningún otro defensor con capacidad real de intervenir", se puede escuchar en la explicación antes de indicar que "la decisión de expulsar al jugador fue correcta y el VAR intervino conforme al protocolo".

A diferencia de otras semanas, donde se llegaron a analizar dos acciones del Sevilla en distintas jornadas, el CTA no se detiene en ninguno de los dos pisotones que recibió Sow, por lo que se puede interpretar que, de igual manera, creen que Hernández Hernández y el VAR actuaron de manera correcta.

De igual manera, como es lógico, el CTA no entra en la decisión de Hernández Hernández sancionando a Vlachodimos por pérdida de tiempo, ya que se trata de una regla bien aplicada que, eso sí, no había sido tomada hasta ahora en toda la competición, situación que ha llevado a Nemanja Gudelj a protestar este mismo martes ante los medios de comunicación.