Nemanja Gudelj y las polémicas arbitrales "Hay cosas raras, como el córner por pérdida de tiempo"

Pepe Jiménez Sevilla, 07 ABR 2026 - 12:53h.

Gudelj, agradecido: "El Sevilla es el club más grande donde he jugado"

Nemanja Gudelj, como capitán, atendió a los medios tras la derrota ante el Oviedo

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Nemanja Gudelj, otra vez, aparece ante las cámaras. El capitán del Sevilla atendió a los medios de comunicación este martes, apenas horas después de la dura derrota ante el Real Oviedo, para dar la cara y mandar un mensaje a la afición de cara a lo que resta en esta dura temporada.

Parte de la peor defensa de LALIGA, Nemanja Gudelj comenzó su intervención asegurando que "de ánimos, es obvio, podríamos estar mejor. Nos quedan ocho finales, hay que estar cada partido, para nosotros va a ser todo finales, nos toca darlo todo".

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"No creo que sea verdad, nosotros lo estamos dando todo. Entiendo a la gente que piensa eso, porque los resultados no son los que queremos, no estamos donde merecemos estar, pero nosotros estamos dándolo todo, afrontamos cada partido como una final y las cosas no salen como queremos. Quedan ocho finales, club y afición tenemos que darlo todo", sumaba al ser cuestionado por la entrega del equipo.

El resto de respuestas de Nemanja Gudelj

Un equipo sin alma: "El Sevilla no merece estar donde estamos, tenemos que salir lo antes posible, porque todos estamos incómodos. Este club no suele estar aquí, entiendo a la gente, pero hay una solución y es salir juntos, unidos, en las ocho finales que nos quedan".

Las diferencias con Luis García Plaza: "Obvio, el míster tiene su propia táctica, su propia visión del juego. El grupo ha entrenado diez días con él, los internacionales hemos tenido un par de días buenos, hemos hablado mucho, hemos analizado y el camino es ese. Lo conocemos todos. Ante el Oviedo, hasta la expulsión, el plan iba bien, pero al quedarte con diez debes cambiar la dinámica. Quedan ocho finales, tenemos mucha confianza".

El peligro de descender a Segunda: "Obviamente, estamos en una situación difícil, el Sevilla no está acostumbrado a esto y no debe estar, pero sí lo está. Esto lo tenemos que sacar todos juntos, con la afición, que no podemos pedirle mucho más, porque ante el Oviedo, salimos a calentar y parecía que estábamos en casa. Quiero darles las gracias, pero también pedirles y decirles que estas ocho finales son la clave. Son importantes para nosotros. No quiero decir que no estoy preocupado, pero tengo confianza en que lo vamos a sacar".

Los argumentos para conseguir la salvación: "El argumento es que somos el Sevilla Fútbol Club. Cuando tú llevas el escudo, tienes que dejarlo todo. Dejándolo todo, creo que tenemos calidad para sacar esto adelante".

El futuro de Nemanja Gudelj: "Lo he dicho y sigo con mi idea. Gudelj no es lo más importante ahora mismo, lo importante es el Sevilla. Cuando la cosa esté más tranquila, tocará hablar de mi futuro".

Los constantes cambios de entrenadores: "La explicación es que en los últimos años el Sevilla no está donde debe estar, los resultados no son los que queremos. El mundo del fútbol es así, por desgracia el que cae es el entrenador. De los nueve, muchísimos eran buenos entrenadores. Así es el mundo del fútbol".

Los incidentes vividos tras la cita ante el Oviedo: "No pensamos en derrotas, nosotros siempre miramos partido a partido, queremos ganarlos todos. Entiendo que la gente esté enfadada, pero quiero pedirles que les necesitamos, que sin ellos la cosa va a ser muy difícil. Les necesitamos, que sigan apoyándonos como nos han apoyado".

"Después de una dura derrota y ver a la gente así, te da una sensación de que les has fallado. No merecían esa derrota, toda la gente que ha ido, que estaba aquí apoyándonos, no lo merecían. Esa sensación de haberles fallado, de tristeza, enfado... pero eso no puede durar mucho, porque quedan ocho finales".

Los insultos, ¿están normalizados en el fútbol?: "Todos nosotros somos humanos, cuando las cosas no van bien, nos enfadamos. No comparto el insulto, pero sí entiendo el enfado. Todos entendemos que las emociones a veces son demasiado fuertes, yo también me enfado a veces y luego pienso que no debería haberme enfadado tanto. Es entendible, pero no lo apoyo".

El arbitraje ante el Oviedo: "Lo he dicho muchas veces, hay decisiones del arbitraje que muchas veces caen al otro lado y no al nuestro. Han pasado demasiadas veces. Para mí es bastante raro que hay ocasiones, como que en 300 partidos en LALIGA, no piten una pérdida de tiempo del portero. Nos pasó a nosotros. Otra vez el primero que le pasó en contra. Lo de los tres minutos de añadido... es una locura. Sabemos que no nos van a ayudar, vamos a tener que hacerlo nosotros".