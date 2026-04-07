Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 10:23h.

Ningún equipo, ni siquiera los tres de descenso, ha encajado más goles que el Sevilla

Luis García Plaza cambiará el banquillo local del Sánchez-Pizjuán

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La derrota sufrida en Oviedo ha colmado la paciencia del sevillismo, quien a ocho jornadas del final mira de frente a las posibilidades de descenso. Como de costumbre, el Sevilla FC terminó condenado por sus propios errores defensivos, confirmando por qué es la retaguardia más vulnerable de LALIGA. Nadie encaja más goles que ellos, ni siquiera los tres últimos equipos del torneo. Con el de este domingo, en el estreno de Luis García Plaza, han recibido un total de 50 dianas, empeorando los registros de Elche (47), Oviedo (48), Mallorca (48), Alavés (43) e igualando los del Levante (50). Un bagaje que deja clara la vulnerabilidad de la defensa sevillista, por números la peor de la competición.

Mucha culpa de ello la tienen las goleadas sufridas. Hasta en 16 ocasiones ha encajado al menos dos tantos y en seis de ellas le metieron más de tres goles. Por poner algunos ejemplos, el Mallorca le ha metido 7 goles en dos partidos. El Betis y el Elche, cuatro en dos compromisos. Especialmente dolorosas han sido las goleadas sufridas ante el Levante (0-3), en Son Moix (4-1) y en el Camp Nou (5-2), todas ellas en este 2026. Sus números tampoco mejoraron en la Copa del Rey, donde recibió goles en los tres encuentros que disputó, dos de ellos ante rivales semi profesionales.

Esa vulnerabilidad se refleja en la poca capacidad para mantener su portería a cero. En este 2026 el Getafe ha sido el único incapaz de perforar las redes sevillistas. Únicamente en cinco ocasiones (de 33 posibles) se quedó el Sevilla FC sin encajar gol y eso que Vlachodimos está siendo la mejor noticia del curso, salvando a su equipo semana tras semana. Ya ni con el heleno es suficiente para evitar la debacle.