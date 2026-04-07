El calendario que le queda al Sevilla FC y a sus rivales por el descenso

Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 11:07h.

Los de Luis García Plaza son décimo séptimos con solo dos puntos por encima del descenso

La peor defensa de LALIGA

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El Sevilla FC ha llegado a una situación límite. La derrota sufrida contra el Alavés deja a los de Luis García Plaza a solo dos puntos del descenso, posibilidad que cada vez coge más verosimilitud dadas las sensaciones del equipo. Por delante, ocho finales en las que el conjunto hispalense deberá evitar lo que supondría un golpe casi mortal en lo futbolístico pero sobre todo en lo económico, que incluso pondría en duda la viabilidad vital de la sociedad. Llegado a este último cuarto de competición, los sevillistas son 17º con 31 puntos, por lo que deberá estar muy pendiente también de lo que hagan sus rivales directos, aunque por el momento sigan dependiendo de sí mismos para obtener la permanencia.

Por si no fuera delicada la situación del equipo, menos halagüeño si cabe resulta ver el calendario, de todo menos plácido para el Sevilla FC en este tramo final. Por el momento Elche, Levante y Oviedo ocupan las tres plazas de descenso, con Alavés y Mallorca también metidos en la pelea. En ElDesmarque hacemos repaso al calendario que le queda a los de Luis García Plaza y a sus rivales.

Alavés (15º con 32 puntos)

En casa: Mallorca, Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Real Sociedad, Real Madrid, Elche y Real Oviedo.

Mallorca (16º con 31 puntos)

En casa: Rayo Vallecano, Valencia, Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Alavés, Girona, Getafe y Levante.

Sevilla FC (17º con 31 puntos)

En casa: Atlético de Madrid, Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Elche (18º con 29 puntos)

En casa: Valencia, Atlético de Madrid, Alavés y Getafe.

A domicilio: Oviedo, Celta de Vigo, Elche y Girona.

Levante (19º con 26 puntos)

En casa: Getafe, Sevilla, Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 24 puntos)

En casa: Villarreal, Elche, Getafe y Alavés.

A domicilio: Celta de Vigo, Real Betis, Real Madrid y Mallorca.