Pepe Jiménez Sevilla, 07 ABR 2026 - 16:40h.

Luis García Plaza cambiará el banquillo local del Sánchez-Pizjuán

El Sevilla se ejercitará en el Sánchez-Pizjuán dos veces esta semana

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El inicio de Luis García Plaza en el Sevilla ha estado lejos, muy lejos, del esperado. El conjunto blanquirrojo decidió prescindir de Matías Almeyda y contratar a su nuevo entrenador aprovechando el parón y la llegada del encuentro ante el Oviedo, el colista, imaginando que todo saldría bien, pero la historia fue terrible. El equipo no mostró evolución alguna, cometió los errores de siempre y perdió como de costumbre. El ex del Alavés lo sabe y ha arrancado la semana entre cofesiones... con muchos cambios previstos.

Porque como ya ocurrió la pasada semana, el técnico blanquirrojo quiere cambiar algunos detalles que le ayuden, en parte, a cambiar la dinámica de su equipo. Después de entrenar en el Sánchez-Pizjuán el sábado, ofreció la rueda de prensa esa misma jornada en el estadio, lejos de lo que hacía Matías Almeyda y esta semana volverá a ocurrir.

Además de cambiar el banquillo sevillista, que ahora estará pegado a Gol Norte, García Plaza ha preparado dos entrenamientos en el Sánchez-Pizjuán esta semana, el primero este mismo miércoles.

El equipo se ejercitará en casa este miércoles por la tarde y lo hará otra vez en el estadio el próximo viernes por la mañana, justo antes de la rueda de prensa del técnico, que también será en Nervión.

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La sesión del jueves, por la mañana, será en la ciudad deportiva, alternando así las apariciones en el verde del Sánchez-Pizjuán y el de la carretera de Utrera.

Las confesiones de García Plaza con sus ayudantes

Todo ello, el técnico lo hace de la mano de un cuerpo técnico al que se ha mostrado muy cercano este martes. Durante la primera sesión a puertas abiertas de la semana, el entrenador ha tenido diferentes charlas con sus ayudantes, discutiendo ciertos detalles y mostrando, en general, posturas y gestos de reflexión sobre lo que llega para un equipo que no lo está pasando nada bien.