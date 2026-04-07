Pepe Jiménez Sevilla, 07 ABR 2026 - 13:49h.

Nemanja Gudelj y las polémicas arbitrales "Hay cosas raras, como el córner por pérdida de tiempo"

Nemanja Gudelj, de momento, cree que "soy lo menos importante"

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Nemanja Gudelj aún no ha decidido su futuro. Al menos así lo expresa el todavía capitán del Sevilla, al que apenas le restan unos meses de contrato y del que aún no se ha hecho declaración alguna sobre su continuidad (o no) en la entidad. El serbio sigue aparcando la situación y en su última aparición pública lo ha dejado claro: "Cuando estén las cosas más tranquilas".

Con el equipo jugándose la vida, Nemanja Gudelj lleva desde enero, momento en el que era relacionado con el Genoa, asegurando que en esta película lo más importante era el Sevilla.

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No han sido suficientes varias ruedas de prensa, algunas de ellas en la propia sala de prensa de la entidad, para cambiar su discurso, ni el homenaje que le otorgó la entidad recientemente, ni este mismo martes ante los medios, le han llevado a cambiar un ápice su idea.

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"Lo he dicho y sigo con mi idea. Gudelj no es lo más importante ahora mismo, lo importante es el Sevilla. Cuando la cosa esté más tranquila, tocará hablar de mi futuro", se limitaba a comentar con una pequeña sonrisa.

Nemanja Gudelj, su deseo y el futuro del Sevilla

Porque lo de Nemanja Gudelj y el Sevilla ha tenido diferentes altibajos durante el curso. Tras ser uno de los señalados a salir en verano, su continuidad avanzaba un último año de contrato en Nervión y cuando en enero parecía decidida su salida, comenzó a tener continuidad.

La vuelta al eje defensivo en la línea de cinco hombres le permitió mejorar algo su rendimiento y surgieron rumores sobre una reunión futura para ofrecerle un año más de contrato.

Dicho contrato, que aunque ha ido reduciéndose durante los años, sigue sin ser barato para la entidad, dependerá no solo del rendimiento, sino también de la permanencia, o no, en Primera División.

Parece imposible que Gudelj siga en el Sevilla si el equipo desciende, al igual que a estas alturas, sin pronunciar palabra por ninguna de las dos partes, parece imposible descartar cualquier escenario con un futbolista que, si sigue así, acabará como uno de los extranjeros con más partidos en la historia blanquirroja.