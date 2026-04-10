Pepe Jiménez Sevilla, 10 ABR 2026 - 09:44h.

Amenazas a Del Nido Carrasco a su llegada al aeropuerto de Sevilla: "Da la cara, cagón"

Del Nido Benavente consigue uno de sus argumentos... sin demasiada importancia real

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Con Sergio Ramos, y su grupo de apoyo, como principales protagonistas en el movimiento accionarial del Sevilla, la guerra entre José María del Nido Benavente y su hijo José María del Nido Carrasco parece totalmente olvidada, pero las decenas de casos abiertos entre ambos -con el club de por medio- continúan su cauce y este viernes hemos conocido una llamativa resolución con triunfo para el padre... aunque sin demasiada importancia real.

Porque como señala Diario de Sevilla, un juzgado de lo Mercantil ha declarado, desde 2024, caducados los cargos en el Consejo de las sociedades Sevillistas de Nervión SL y Futner SL (ocupados por José Castro y Carolina Alés).

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Esta misma información aclara que se trata de una cuestión más técnica que dañina, situación que, eso sí, no borra el run run existente y prácticamente inagotable entre las dos partes, que siguen, con la entidad en el centro, disparándose continuamente.

Esta victoria es parcial, ya que Del Nido Benavente no solo reclamó este suceso, sino que también pidió que los principales actores, es decir José Castro y Del Nido Carrasco, tuviesen prohibido realizar fichajes y ventas de jugadores del primer equipo, así como presidir las Juntas de Accionistas.

Ninguna de estas peticiones, siempre según la citada fuente, han sido estimadas, por diferentes razones, por el juzgado correspondiente, por lo que Del Nido Benavente, ahora mucho más en la sombra que hace meses, no consigue el 100% de sus demandas.

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Es importante señalar que la condena del juez se deberá subsanar en breve, pero no tendrá efecto alguno en la composición ni en el día a día de la entidad sevillista, que podría estar viviendo sus últimos meses bajo las órdenes de este Consejo de Administración.