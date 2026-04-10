Gerard Piqué ya calienta la vuelta entre el Atleti y el Barça: "A estos los reventáis"

Saray Calzada 10 ABR 2026 - 11:07h.

Gerard Piqué ha reaccionado a la publicación de Pau Cubarsí sobre el error que cometió ante el Atleti

El Barcelona presenta una queja formal ante la UEFA por el arbitraje contra el Atlético de Madrid

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El FC Barcelona cayó derrotado en casa frente al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de la Champions. Los colchoneros comenzaron a decantar el partido a su favor cuando en el minuto 40 se produjo una expulsión, la de Pau Cubarsí. El central culé reaccionó en sus redes sociales y entonó el 'mea culpa' por esa jugada que complicó al equipo en el encuentro y quién sabe si en la eliminatoria. Esa publicación en Instagram ha tenido numerosas reacciones. Muchos de sus compañeros le han mostrado su apoyo públicamente y también uno que conoce muy bien al club, Gerard Piqué.

El catalán ocupó muchos años la posición de central y ha querido enviar un mensaje a Cubarsí y ya de paso comienza a calentar un poco la vuelta en el Metropolitano. “Con la cabeza bien alta, mito. A estos los reventáis en la vuelta”, dijo en un comentario en la publicación del jugador culé.

Las palabras de Pau Cubarsí tras su error

Pau sabe que su acción puede condenar al equipo y por eso salió públicamente para reconocer su error y animar a los aficionados del Barça a que sigan creyendo en que se puede dar la vuelta a la eliminatoria. “Una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado. Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos”.

El central cometió una falta a Giuliano Simeone cuando este se quedaba solo frente a Joan García. Cubarsí era el último defensor y le derribó en su carrera. En un primer momento el colegiado le mostró la amarilla, pero tras ver la acción en el monitor, rectificó y le mostró la roja. Justo en esa misma falta Julián Álvarez marcó un golazo y ya en el segundo tiempo Sorloth hizo el segundo tanto del partido. El Barça ya sabe que al menos tendrá que marcar dos para igualar la eliminatoria y esperar a que el Atleti no marque ninguno.