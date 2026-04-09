Pau Cubarsí reconoce su error ante el Atleti: "Una acción condiciona el partido y la eliminatoria"

Saray Calzada 09 ABR 2026 - 11:39h.

Pau Cubarsí vio la roja antes del descanso y condicionó a su equipo para el resto del partido

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Pau Cubarsí fue uno de los protagonistas en el partido de ida de la Champions del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid. El central recibió la roja por una acción con Giuliano Simeone. El jugador del Atleti se quedaba solo ante Joan García, pero él como último defensor interrumpió su carrera. El colegiado le enseñó la amarilla y tras verlo en el monitor lo cambió por la expulsión directa. Fue una jugada que condicionó el partido y quién sabe si también el pase a las semifinales. Justo en esa falta que señaló el árbitro, Julián Álvarez marcó de tiro libre directo.

El central del Barça se ha pronunciado en sus redes sociales y ha reconocido su error en esta acción, aunque anima a la afición a seguir creyendo en la remontada. "Una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado. Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos", dijo en Instagram.

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No es la primera vez que expulsan al central del FC Barcelona en Champions. En el partido de ida de los octavos de la competición europea la temporada pasada también vio la roja contra el Benfica. Fue en el minuto 22, incluso antes que contra el Atleti, pero en esa ocasión el equipo de Hansi Flick no tuvo que lamentar jugar con uno menos casi todo el partido porque consiguieron ganar 0-1 en casa de los portugueses. En la ida ganaron con más solvencia y pasaron a los cuartos.

Ahora el Barça se tendrá que enfrentar al Atleti en el Metropolitano con el marcador en contra (0-2) y sin poder jugar con Pau Cubarsí, uno de los jugadores más utilizados por Hansi Flick esta temporada.