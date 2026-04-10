Javi Rayo 10 ABR 2026 - 08:27h.

Ya sea por la suplencias o por el mal juego, los 'descartes' del Barça siguen devaluándose

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La derrota del FC Barcelona en la Champions ante el Atlético volvió a dejar de manifiesto que la actual plantilla blaugrana necesita un plus si quiere pelear todas las competiciones de tú a tú. Los problemas en defensa han quedado patentes y, en ataque, la falta de gol del Barça no hace más que alejarles de los grandes objetivos. Todo eso, unido a la gestión que Hansi Flick hace de los menos habituales, puede provocar un problema este próximo verano.

¿Qué jugadores podría vender el Barça este verano?

No es ningún secreto que el FC Barcelona buscará hacer varias ventas importantes el próximo verano para acometer algún fichaje de gran calado. El problema viene cuando esos futbolistas que deseas vender no tienen minutos y, por lo tanto, no paran de devaluarse. Si Deco tenía pensado sacar 'x' cantidad de dinero por ventas este verano, ahora tendrá que restarle varios millones de euros. Basta con echar un vistazo a la plantilla para encontrar varios -y claros- ejemplos.

El ejemplo más claro es el de Marc Casadó. El futbolista catalán ha pasado en menos de un año de ser titular indiscutible, ir convocado con la Selección Española y tener varias 'novias' en la Premier League a casi no jugar, ver como su valor de mercado no para de bar (ahora es de 20 millones) y ya ser solo relacionado con equipos de Arabia Saudita.

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El nombre de Ferran Torres es otro de los que ha sonado en la última semana en la ciudad condal. Al tiburón parece haber perdido el olfato goleador y eso está provocando un gran problema en ataque. Con contrato hasta 2027, el FC Barcelona podría buscar su venta en verano, pero los pocos minutos de Hansi Flick y su sequía goleadora hacen que valga menos dinero que hace unos meses.

Otro caso a tratar es el de Frenkie de Jong. El jugador neerlandés consiguió apagar los rumores de salida gracias a su buen rendimiento de la mano de Hansi Flick. Sin embargo, la última lesión apagó ese crecimiento deportivo. Eso, unido al resurgir de Marc Bernal ha provocado que pocos barcelonistas echen de menos al ex del Ajax. Frenkie podría ser otra de esas grandes ventas del Barça en verano, pero su valor de mercado tampoco para de caer, desde los 90 millones en 2023 a 45 'kilos' a estas alturas de temporada.

Mención especial merece Gavi. El futbolista de los Palacios ha quedado muy lastrado por sus lesiones de rodilla de los últimos dos años. Si bien no se escuchan cantos de sirena en cuanto a una venta se refiere y tampoco se le puede considerar como un descarte ni mucho menos, su nombre empieza a crear runrún entre algún sector de la afición azulgrana. Su valor de mercado es el que más cae con diferencia en el FC Barcelona. Ha pasado de 90 a 30 millones en menos de dos años.