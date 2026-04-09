Por qué Hansi Flick quitó a Pedri del Barcelona-Atlético de Champions

Celia Pérez 09 ABR 2026 - 08:28h.

El canario no volvió a saltar al terreno de juego en la segunda mitad

Gonzalo Miró cuestiona el planteamiento de Simeone tras ganar 0-2: "Horrorosamente mal"

Compartir







El Barcelona cayó anoche en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid en un partido que no estuvo exento de polémica especialmente por la jugada en la que Marc Pubill tocó el balón con la mano y no fue expulsado. Hansi Flick tuvo que afrontar gran parte de la segunda mitad sin Pau Cubarsí, expulsado, y sin hombres claves como Pedri, que tuvo que quedarse en vestuarios por molestias.

De hecho, según cuenta el diario AS, el motivo por el que el técnico alemán decidió cambiar al canario fue por unas molestias en la parte posterior del muslo. Pedri se había quejado de dichas molestias y fue el motivo por el que no volvió a saltar al terreno de juego. Este jueves se someterá a más pruebas que determinen el alcance exacto y conocer si se trata de una lesión de isquiotibiales o solo una sobrecarga.

Sea cual sea el diagnóstico, todo apunta a que Pedri tendrá descanso en el próximo partido del fin de semana ante el Espanyol, en el que Hansi Flick podría apostar por una medular en la que entren hombres como Gavi y Marc Casadó.

El equipo deberá afrontar ahora un derbi y después una exigente vuelta de cuartos en el Metropolitano. El cuadro culé desea 'olvidar' cuanto antes todo lo ocurrido en una ida que ha provocado la indignación de los culés. El propio Hansi Flick se ha mostrado muy crítico con el VAR por no revisar unas manos de Marc Pubill en el interior del área.

Tras el encuentro, el técnico alemán denunció una acción en el segundo tiempo en el que el central rojiblanco paró el balón con la mano después de que sacara Juan Musso y lo volvió a servir al portero. "La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", ha afirmado al ser preguntado por el partido.