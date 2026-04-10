Al delantero no le sentó nada bien su sustitución ante el Atlético

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Polémica en el FC Barcelona con Robert Lewandowski. El delantero no atraviesa su mejor momento y fue uno de los señalados de Hansi Flick en el partido ante el Atlético de Madrid, condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí poco antes del primer tiempo. Arrancó como titular, pero se quedó en el banquillo tras el paso por vestuarios y acabó bastante decepcionado con el técnico, situación que se produce poco antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Según señala el diario Sport, Lewandowski "se sintió algo decepcionado" con la decisión de Flick, que le sustituyó en el descanso para colocar a Rashford como referencia ofensiva. También sustituyó a Pedri, pero en su caso porque tenías unas pequeñas molestias musculares y no querían arriesgar. Es decir, que la gran decisión técnica del entrenador fue sentar al polaco.

Fermín López y Gavi entraron al terreno de juego y el mensaje parecía claro: el Barça necesitaba físico. Flick reforzó la medular y además de quitar a Pedri, sentó a un Lewandowski que había participado bastante poco en el juego y que tiene ya 37 años. De hecho, los datos del partido dejan señalado al delantero: sólo tocó 11 veces la pelota, perdió cuatro posesiones y apenas realizó un tiro en 45 minutos. Muy pobre. Tampoco estuvo fino a la hora de presionar a Julián Álvarez en la acción que originó la expulsión de Cubarsí.

Críticas a Hansi Flick por el cambio de Lewandowski

Además, según señala la misma fuente, la sustitución de Lewandowski ha generado muchas críticas desde Polonia. Esas críticas van dirigidas sobre todo a Hansi Flick por su gestión con el delantero, que ha perdido protagonismo en las últimas semanas de competición pese a que suma 17 goles esta temporada.

Todo ello, además, con su futuro en el aire. Robert acaba contrato a final de temporada y todavía no ha tomado una decisión sobre su continuidad o su marcha. Su relación con Flick es buena, insiste el diario Sport, pero este tipo de decisiones en partidos importantes podrían ser claves para marcharse a final de curso.