El canterano del Real Madrid, foco de críticas en redes sociales

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Thiago Pitarch no tuvo su día ante el Bayern. El centrocampista del Real Madrid fue titular en la ida de cuartos de final de la Champions League, afianzado durante las últimas semanas en la medular por delante de jugadores como Eduardo Camavinga, Jude Bellingham o Dani Ceballos, aunque estos dos últimos acaban de salir de lesión. Su nivel sobre el terreno de juego, por contra, no estuvo a la altura. Y muchos aficionados se cebaron con él en las redes sociales, especialmente por parte de seguidores del FC Barcelona.

Las valoraciones de Sofascore dieron a Pitarch la peor nota de todo el partido, con sólo un 6,1. Destacó especialmente su grave error en un pase hacia atrás a Lunin, en el que regaló el balón a un jugador del Bayern para que el propio portero evitar el gol visitante. Jugó más de 60 minutos, pero su papel fue muy discreto y apenas tocó 28 veces la pelota. Y eso que estaba llamado a ser el cerebro del equipo desde el centro del campo.

Hasta la fecha, el madrileño ha jugado diez partidos con el primer equipo del Real Madrid y suma más de 500 minutos, todos ellos desde la llegada de Álvaro Arbeloa y siento titular en siete ocasiones. El caso es que ante el Manchester City, en el Bernabéu, ya protagonizó un regalo importante que salvó Courtois. Y este martes, ante el Bayern, volvió a regalar otro gol con Lunin salvando el tanto visitante.

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La afición del Barcelona y del Real Madrid señala a Thiago Pitarch

Esta actuación provocó una lluvia de críticas en las redes sociales. Especialmente de seguidores del Barça, que señalan tanto a Pitarch como a la decisión de Álvaro Arbeloa de meterle "con calzador" en las alineaciones para presumir de cantera. "Si este es el mejor, no me quiero imaginar al peor" fue una frase repetida en varias ocasiones. Algunos fueron más duros. E incluso varios aficionados del Real Madrid también se mostraron bastante críticos con el jugador y con el técnico por su titularidad.