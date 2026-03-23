Miguel Casado 23 MAR 2026 - 18:03h.

El delantero ha comparecido en rueda de prensa en la concentración de Polonia

Otro lío del Barcelona con las obras del Camp Nou: asientos sin visibilidad, quejas de la afición y entradas bloqueadas

Compartir







Robert Lewandowski se ha concentrado este lunes con la selección de Polonia pare preparar el partido de este jueves ante Albania, en la semifinal de la repesca para el Mundial de este verano en Canadá, Estados Unidos y México. El delantero del FC Barcelona ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que su futuro era el tema principal.

Y es que además de que su contrato con la entidad culé expire el próximo 30 de junio, su etapa en la selección está próxima a terminar. Pero el '9' azulgrana no ha dado muchas pistas.

PUEDE INTERESARTE Joao Cancelo convence a Hansi Flick para quedarse en el Barcelona

Respecto al vínculo con el equipo de la Ciudad Condal, ha confesado que se está "dando un tiempo para decidir qué es lo mejor. Para mí nada ha cambiado".

Y de retirarse del equipo nacional de Polonia, ni hablar. Al menos de manera inminente, tras este parón, tal y como ha asegurado. "Cuando sepa que es el momento adecuado, lo diré, pero definitivamente no estoy pensando en ello todavía. Mi opinión al respecto no cambiará después de los próximos dos partidos", explicó.

PUEDE INTERESARTE Desestiman la reclamación de un agente que pedía 3 millones por el fichaje de Koundé al Barça

El reparto de los penaltis en el FC Barcelona

Durante la rueda de prensa, el ex de Borussia Dortmund y Bayern de Múnich ha hablado acerca del reparto de penaltis en el Barça, una tarea de la cual antes era dueño y señor. Ahora, Raphinha y Lamine Yamal parecen tener prioridad para chutarlos, pero, como ha comentado el ariete, su descenso de protagonismo desde los 11 metros no tiene nada que ver con los penaltis que ha errado esta temporada.

"Si un jugador a veces juega y a veces no, hay un momento de indecisión, y tomamos esas decisiones en el campo. Tenemos jugadores que lanzan bien los penaltis y si sientes que estás fuera de ritmo, fuera de contacto, entonces el bienestar del equipo es lo primero. Así que no se debió a los penaltis fallados", pronunció.

Por otra parte, el delantero admitió que le costó acostumbrarse a jugar con una máscara de protección facial por la fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo que sufrió el pasado 28 de febrero en el partido contra el Villarreal.

"Jugar con máscara no es cómodo cuando tienes algo cerca del ojo. Intenté agrandar la máscara para tener el mayor espacio posible y eso ayudó un poco. Fue difícil al principio, pero luego mejoré, y tengo que jugar con ella dos semanas más", comentó.