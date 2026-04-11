Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 17:39h.

Matarazzo se centra ya en la final de Copa tras el empate ante el Alavés

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Alavés con cuatro suspensos

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La Real Sociedad dejó escapar el triunfo en el descuento y terminó igualando 3-3 ante el Deportivo Alavés en la Jornada Retro de LALIGA EA Sports antes de centrarse ya al 100% en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid del próximo sábado. Pellegrino Matarazzo señaló los errores de su equipo que les costaron la victoria en el derbi y repasó el estado de varios jugadores como Luka Sucic, Take Kubo, en su regreso, y un Mikel Oyarzabal que se quedó sin minutos pero al que ve en La Cartuja.

En Movistar+, nada más acabar el encuentro, el neoyorquino lamentó el empate final: "Estoy triste por el partido, creo que no hemos tenido una buena actuación. Mi sentimiento cuando hemos llegado al descanso con 2-2 no era del todo bueno y no hemos hecho suficiente. Hemos tenido demasiadas pérdidas, no hemos sido capaces de mantener el balón y, habiendo dado la vuelta al resultado, no estamos contentos".

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Aún no renuncia Pellegrino Matarazzo a la quinta plaza que podría dar acceso a Champions aunque le pone deberes a los suyos: "En estos dos últimos partidos, sobre todo contra el Levante, estábamos con buenas sensaciones y todavía nos quedan creo que siete partidos más. Así que todavía tenemos muchos puntos que jugar para intentar entrar ahí. Lo importante es intentar que, en cada partido, demos nuestra mejor versión. Quedan muchos partidos y tenemos que tener cuidado con esas pérdidas de posesión tan sencillas. Pero, desde luego, tenemos algo muy especial de cara a la próxima semana".

De cara a la final, el estadounidense reiteró lo "especial" de un encuentro que reconoce que, hasta el momento, es el principal de su carrera: "En este momento, todavía no estoy contento por el partido de hoy. Desde luego, mañana, después de analizar el partido, vamos a afrontar a ver cómo podemos crecer porque sabemos que tenemos algo especial, algo para lo que hemos trabajado y queremos jugar y estamos ansiosos por jugar este partido".

Los nombres propios de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

Después, en rueda de prensa, el técnico repasó los fallos de los suyos además de varios nombres propios como Luka Sucic que, después de pedir el cambio, no corre peligro al ser sólo cansancio. En cuanto a Mikel Oyarzabal, que fue suplente, Matarazzo explicó las molestias que le dejaron fuera del encuentro.

"Con Mikel, hablamos antes del partido. Tuvo algunas molestias esta semana en el isquio. No asumimos riesgos ni en el entrenamiento ni hoy. Si el partido de hoy hubiera sido sin un encuentro muy importante el próximo fin de semana, seguro que habría jugado. Habría podido jugar, pero decidimos entre todos no tomar ese riesgo. Pero estará bien para la final", aseveró el entrenador.

Pellegrino Matarazzo reconoció que la estrella txuri urdin había pasado por distintas pruebas y todas ellas habían descartado lesión, citándole para la final de Copa: "Supongo y espero que sí. Todas las pruebas han salido muy, muy positivas. Pruebas manuales, resonancias... todo ha sido positivo. Nada, no hay lesión. Era solo una cuestión de molestias y, simplemente, de no asumir ningún riesgo de cara a la final".

También habló el entrenador del cuadro donostiarra sobre un Take Kubo con buenas sensaciones en su vuelta a los terrenos de juego: "Sí, Take Kubo estuvo bien. Entró en el partido y creo que en los primeros diez minutos desde que entró empezamos a hacerlo mejor, tuvimos una buena cara. Creo que han pasado diez semanas desde su último partido, así que se notaba que necesita algo de tiempo, necesita encontrar su ritmo. Pero, durante estos primeros treinta minutos, me pareció muy positivo".