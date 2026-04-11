Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 16:04h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, entre algodones en la Real Sociedad para la final de Copa

Compartir







La Real Sociedad terminó igualando ante el Deportivo Alavés por 3-3 después remontar al verse hasta por dos veces por debajo en el marcador para terminar igualando en la última jugada. Luka Sucic, Antonio Sivera en propia tras un disparo de Bñat Turrientes y, finalmente, Orri Óskarsson, anotaron los tantos antes de encarar la final de Copa del Rey.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

PUEDE INTERESARTE La conversación de Pellegrino Matarazzo en torno a Álex Remiro de cara a la final de Copa

Álex Remiro [4]: Es cierto que fueron Caleta-Car y Turrientes los que quedaron señalados en los dos goles del Alavés principalmente pero tampoco estuvo fino el meta de Cascante para hacerse fuerte en el área atrapando el balón.

Jon Mikel Aramburu [5]: Los dos primeros goles del Alavés llegaron por su banda, donde echó en falta más ayudas defensivas. De menos a más hasta terminar ya más cómodo, sobre todo al asociarse con Kubo.

Aritz Elustondo [5]: Le tocó jugar al central ante las bajas de Zubeldia y Jon Martín y cumplió en defensa más allá de los dos goles en los que poco se le puede achacar.

Duje Caleta-Car [3]: Arrancó el encuentro con un fallo absurdo al colar la pelota por encima de Remiro en una jugada sin aparente peligro. A pesar de que pudo resarcirse con una ocasión a balón parado, el croata dio un bajón tras un tramo de campaña en el que había recuperado su nivel. Le dio demasiado espacio a Boyé en el 3-3.

Sergio Gómez [4]: Tuvo controlado a Ángel Pérez por su costado a pesar de las buenas sensaciones que ha ido dejando el fichaje invernal del Alavés. También le dio para sumarse al ataque con asiduidad. Expulsado en el descuento por un pisotón a Aleñá, condicionando a su equipo.

Beñat Turrientes [7]: Gran trabajo en la presión en el centro del campo antes de ser clave en contra a favor. Primero se equivoca al no entenderse con Remiro y despejar un balón que tocó en Diabate y después se sacó un gran disparo desde la frontal que tocó en el palo y Sivera antes de entrar.

Carlos Soler [7]: Muy anclado en la base para generar los ataques donostiarras y con precisión para dotar a sus compañeros de balones de peligro tanto en parado como en corrido. Asentado ya en esa posición y esa labor ante la lesión de Gorrotxategi.

Ander Barrenetxea [5]: Se le pide más al reciente internacional español aunque se le vio por la izquierda más cómodo que por la derecha, asistiendo a Sucic en su gol y buscando a Sivera con disparos desde fuera.

Brais Méndez [4]: El gallego es uno de los que llegaban con el puesto en duda de cara a la final de la Copa del Rey y no aprovechó su oportunidad en el derbi apareciendo poco y sin incidencia a la hora de generar ocasiones.

Luka Sucic [8]: Gran actuación del croata, que fue el mejor de la Real en ataque durante la primera hora de partido marcando además el primer tanto local con un disparo marca de la casa. Oposición firme para la final copera a pesar de que terminó fundido.

Orri Óskarsson [7]: Estaba muy sostenido por la defensa del Alavés el ariete islandés pero consiguió reivindicarse antes de llevar a los suyos a Sevilla entrando de cabeza en el segundo palo para hacer el 3-2. Dejó buenos movimientos sobre el verde.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Real Sociedad-Alavés

Gonçalo Guedes [7]: El portugués entró en el descanso y, desde el principio, le dio más mordiente a la Real Sociedad en ataque con sus caracoleos habituales en la frontal con los que buscar sus trallazos.

Take Kubo [7]: El japonés regresó después de varios meses a los terrenos de juego siendo clave al aparecer en un balón colgado para peinar la pelota y asistir de cabeza a Óskarsson.

Pablo Marín [5]: Ayudó a que la Real Sociedad no se cayese ya con ventaja en el marcador después de un choque muy exigente desde el punto de vista físico.

Luken Beitia [-]: Minutos para el canterano en el tramo final de partido.

Aihen Muñoz [-]: Salió al campo para doblar lateral con Sergio Gómez por la izquierda.