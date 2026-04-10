Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 14:55h.

El técnico advierte que habrá prudencia con algunos jugadores de cara a la final de Copa

Carlos Soler aguarda por una fecha concreta con Mestalla y el Valencia: "Me genera respeto"

Compartir







Pellegrino Matarazzo ha comparecido en sala de prensa. El técnico de la Real Sociedad ha dado el parte de bajas del equipo de cara al encuentro frente al Deportivo Alavés. Del mismo modo, pensando en la final de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, tiene claro que deberá reservar a algunos jugadores que llegan entre algodones al encuentro. Del mismo modo, ha anticipado el regreso de dos jugadores, con muchas papeletas de entrar al once titular. A continuación, sus palabras.

Cómo afronta el partido con la final en el horizonte: "Por supuesto que somos conscientes de que tenemos un partido muy importante el próximo sábado. Si hay algún jugador que tiene un riesgo mayor, que tenga algunos problemas, es posible que no pise el campo o tenga menos minutos mañana. Pero estamos muy centrados en el partido de mañana contra el Alavés, y es un partido muy importante para nosotros. Queremos un equipo muy fuerte, un once fuerte y también buenos cambios para ganar el partido. Eso no cambia".

PUEDE INTERESARTE Los cuatro candidatos que maneja el Villarreal CF ante la posible salida de Marcelino García Toral

¿Puede haber algún regreso destacado ante el Alavés?: "Mañana lo verás. Quizá sí, quizá no. Tuvimos algunos jugadores al principio de la semana que luego sacamos a propósito del entrenamiento para reducir el riesgo, pero están listos para estar en la plantilla mañana y en el equipo. Jueguen o no, lo veremos mañana".

Cómo están los lesionados: "Yangel está bien. Comenzará a entrenar con el equipo la semana que viene, pero más hacia finales de la semana. Podría ser una opción para el banquillo en la final de copa. Gorrocha comenzará a entrenar a principios de la próxima semana. Ese es el plan, así que debería seguir entrenando toda la semana con nosotros antes de la final contra el Atlético. Igor no llegará a tiempo. Le quedan varias semanas, pero es procedimiento normal por la lesión que ha tenido. Ha tenido una lesión más grave, así que necesita más tiempo".

¿Hay opciones para el regreso de Take Kubo?: "Más, definitivamente más, porque no jugó la semana pasada y entrenó bien. También alcanzó sus velocidades máximas esta semana en el entrenamiento, lo que para mí fue una señal de que está aún más preparado que la semana pasada. Así que seguro que veremos a Take mañana en el campo".

Aritz Elustondo jugará, ¿como titular?: "Elus jugará mañana, jugará mañana. Está muy claro que jugará mañana. La forma en la que lo ha hecho en el pasado siempre sido muy, muy positiva. Elus no ha jugado muchos minutos, pero cuando lo necesitábamos él siempre ha estado ahí y ha destacado. Se mantiene preparado, entrena muy duro en cada sesión. Está muy conectado en el equipo. Es uno de nuestros capitanes. Lo demuestra todos los días cuando entrena. Sin duda es un jugador que merece volver a estar en el campo mañana. ¿Cómo lo quieres interpretar? Por responder, sí, jugará mañana".