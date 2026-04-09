Sergio Gómez tiene claro a qué jugador del Atlético quitaría en la final de La Cartuja: "Le conozco"

Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 13:27h.

El reconvertido a lateral sueña con el título copero

Pellegrino Matarazzo recibe dos buenas noticias y mantiene una duda de la Real Sociedad en La Cartuja

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GipuzkoaCuenta atrás para la gran final de la Copa del Rey. Mientras el Atlético de Madrid se ilusiona con las semifinales de la UEFA Champions League y la Real Sociedad da guerra en la lucha por los puestos europeos en LALIGA EA Sports, La Cartuja se prepara para una noche clave. Nadie quiere hablar del título, pero Sergio Gómez no puede evitar pensar en la posibilidad.

El futbolista de la Real Sociedad compareció este jueves en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. El ahora lateral, clave en los esquemas de Pellegrino Matarazzo, abordó el encuentro del próximo 18 de abril ensalzando al rival, pero destacando la ilusión con la que llegará la expedición donostiarra.

Sergio Gómez tiene claro que la final copera supone algo más para su afición: "Para la Real Sociedad sería algo muy bonito, cerrar el círculo con esa Copa que se ganó en la época del covid porque mucha gente no la pudo celebrar. Volver a La Cartuja sería algo muy especial. Para mí en particular, ganar mi primer título en España, aunque tengo un título en segunda, sería algo muy bonito. Ojalá se pueda conseguir para la afición, para nuestras familias y para los jugadores después de una temporada que no ha sido fácil".

Sergio Gómez y el jugador del Atlético de Madrid que quitaría de la final

Al hablan del Atlético, el defensor txuri urdin puso el foco en la banda derecha colchonera: "Tanto en la ida como en la vuelta, Giuliano me hizo sufrir. Repite muchos esfuerzos, entonces habrá que estar a la altura, pero con ganas. Estamos preparados, sabemos que ellos aprovechan mucho su banda derecha y vamos a intentar tener el balón para que no puedan salir tanto en contraataque. Ellos al espacio son peligrosos".

No obstante, al ser cuestionado por el jugador que quitaría de la final de La Cartuja, miró algo más arriba. Sergio Gómez tiene claro que Simeone dirige una plantilla de mucho nivel, pero si pudiera dejar en casa a uno de sus pupilos, sería a Julián Álvarez: "Creo que tienen grandes jugadores, pero bueno, conozco muy bien a Julián que fui compañero suyo, entonces... me lo quitaría, lo quitaría a él para que no pudiera jugar y no nos hiciera daño. Al final, sabemos todos los títulos que ha conseguido y él puede ver también que es una posibilidad muy real de poder ganar un título con el Atlético de Madrid en esta final. Creo que saldrá extra motivado y estará ilusionado también de poder ganar su primer título con el Atlético de Madrid, pero vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible".