Ángel Cotán 07 ABR 2026 - 13:24h.

El equipo txuri urdin ya prepara su compromiso ante el Deportivo Alavés

La charla que cambió la decisión de Pellegrino Matarazzo con Take Kubo: "No estaba seguro"

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GipuzkoaLa Real Sociedad no quiere relajaciones. Tras la sólida victoria ante el Levante, el equipo donostiarra se enganchó más si cabe a la lucha europea en LALIGA EA Sports. Pellegrino Matarazzo no tuvo en cuenta la final copera del próximo 18 de abril y puso en liza un once muy titular. Una apuesta que le proporcionó algún que otro susto, pero este martes ha recibido dos buenas noticias.

Tras una jornada de descanso, el equipo txuri urdin ha iniciado en Zubieta su preparación de cara al duelo ante el Deportivo Alavés del próximo sábado. Matarazzo estaba muy pendiente de la enfermería tras las molestias de Caleta-Car y Ander Barrenetxea en Anoeta.

Tanto el zaguero como el extremo, flamante internacional absoluto, han participado en la sesión de entrenamiento con total normalidad y al ritmo de sus compañeros. Eso sí, no todo han sido buenas noticias, pues el técnico donostiarra mantiene la gran duda realista de cara a La Cartuja.

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Pellegrino Matarazzo mantiene la gran duda de la Real Sociedad

Aún quedan once días para medir fuerzas con el Atlético de Madrid por el título copero, pero el tiempo empieza a agotarse para Jon Gorrotxategi. El pivote, clave en los esquemas del preparador estadounidense, continúa sin ejercitarse con sus compañeros. El propio Matarazzo valoró su estado físico en la previa del pasado fin de semana y no aseguró su presencia ante el Alavés: "Tiene problemas en el aductor. Jugó pero no quisimos arriesgar con él, decidimos que tiene que estar al cien por cien preparado para volver. Es por lo que no ha entrenado, esperamos que pueda entrenar la semana que viene y pueda jugar ante el Alavés pero no es seguro".

El ancla txuri urdin no tiene confirmada su presencia en la final de la Copa del Rey. Se confía en su reaparición por los entrenamiento a lo largo de la presente semana con el claro objetivo de recuperar rodaje ante el cuadro babazorro y optar a la titularidad ante el Atlético. Por el momento, Pellegrino Matarazzo mantiene su gran duda.