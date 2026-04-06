Pablo Sánchez 06 ABR 2026 - 08:46h.

Jon Martín será baja en la Real Sociedad y mete en problemas a Pellegrino Matarazzo

Entró en el minuto 85 por Turrientes

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La Real Sociedad sigue trepando por la clasificación y, tras lograr instalarse en puestos europeos, ya acecha esa quinta plaza que da acceso a jugar la Champions la próxima temporada. Solo cuatro puntos le separan a falta de ocho jornadas. El sublime trabajo de Pellegrino Matarazzo sigue dando frutos semana tras semana. El de Nueva Jersey no se amilana con nada y prueba de ello fue la apuesta del pasado sábado frente al Levante, donde otro potrillo debutó de su mano con el primer equipo. Se trata de Ibai Aguirre.

El joven mediocentro de 19 años entró al verde de Anoeta en el minito 85 para suplir a Turrientes y disfrutar de sus primeros minutos con los mayores. El resultado de 2-0 para los txuri urdin ya no se movería hasta el final y el chico pudo cumplir de manera precoz el sueño de todo crío.

Quién es Ibai Aguirre

Si al bueno de Ibai le cuentan a principios de año cómo iba a terminar la temporada probablemente no se lo hubiera creído. Comenzó el curso en la Real Sociedad C, pero muy pronto se instaló en el Sanse de LALIGA HYPERMOTION demostrando su jerarquía en la medular y sus ganas de crecer. Con el filial acumula más de 1.300 minutos repartidos en 17 partidos, unos números que llamaron la atención de Pellegrino Matarazzo al poco de aterrizar en Gipuzkoa.

Este sábado, frente al Levante, entró en la lista y el bueno de 'Rino' le dio esa oportunidad que todo chico desea tener. Disfrutó de algo más de cinco minutos. No fueron muchos, pero suficientes para dar otro paso de gigante en su carrera y para que su vuelta a casa el mismo día del partido la recuerde de por vida.

Sus amigos lo recibieron en Mutriku con una pancarta en su honor, bengalas y cánticos. Salió de su coche y todos lo abrazaron y comenzaron a cantar y saltar junto a él. El de Ibai es otro ejemplo más de la prolífera cantera que emana de Zubieta temporada tras temporada.