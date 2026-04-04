Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 15:57h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

La conversación de Pellegrino Matarazzo con Álex Remiro tras su palo con España: "Está centrado en la Real Sociedad"

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La Real Sociedad logró un triunfo por 2-0 ante el Levante con los goles de Jon Martín en la primera parte y de Brais Méndez cuando el Levante más apretaba. Los realistas tuvieron ocasiones de sobra para haber sentenciado antes un choque con la nota negativa de las posibles lesiones de Barrenetxea y Caleta-Car.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS.

Álex Remiro [6]: Después de las especulaciones sobre su presencia en el Mundial, el meta estuvo muy seguro dentro de la poca participación que se le requirió, destacando sobre todo una buena mano abajo y un pie que sacó para evitar el empate de Olasagasti.

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Jon Mikel Aramburu [7]: Más centrado en cerrar la defensa por la presencia de Sergio Gómez por el otro costado más volcado en los ataques. Se entendió bien con Barrenetxea y Pablo Marín.

Jon Martín [9]: Imperial en los balones aéreos, desde donde amenazó a Ryan antes de acabar marcando el 1-0 en un gran salto que se comió el australiano. Secó a los delanteros del Levante recuperando su mejor nivel en el mejor momento posible con la final de Copa en el horizonte, sobre todo en el tramo final con los granotas volcados.

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Duje Caleta-Car [7]: Arrancó el encuentro con una ocasión a balón parado y se mantuvo como un baluarte atrás dentro del gran nivel que ha alcanzado en los últimos choques antes de dar el susto ante una posible lesión pidiendo el cambio.

Sergio Gómez [5]: El catalán estaba rayando al nivel de sus compañeros en Anoeta sin sufrir demasiado hasta que Víctor García comenzó a crear peligro por su costado.

Beñat Turrientes [7]: Clave sobre todo en los primeros minutos para que el partido se decantase del lado donostiarra. Siempre atento en un equipo de carácter tan ofensivo para ofrecer equilibrio y no dejar opciones al rival.

Carlos Soler [8]: Supo tomar el control del encuentro imponiéndose a la medular levantinista. Creó peligro con sus envíos a balón parado como el córner del 1-0 e incluso rozó el gol olímpico. Tuvo ocasiones para haber sumado un tanto a su cuenta.

Ander Barrenetxea [6]: Estaba cumpliendo el donostiarra tras su debut con la Selección Española jugando a buen nivel por la banda derecha pero tuvo que pedir el cambio dejando su presencia en duda de cara a la final de Copa.

Gonçalo Guedes [8]: Con mucha libertad por el frente de ataque que el portugués aprovechaba para volver loca a la defensa del Levante, que nunca supo frenarle. Ocasiones de todo tipo para un gol que no terminaría llegando.

Luka Sucic [6]: Fue el menos consistente de los futbolistas de ataque de Matarazzo pero, cada vez que apareció, mejoró a la Real Sociedad. Rozó el gol con un trallazo al larguero desde fuera del área.

Mikel Oyarzabal [8]: Tuvo la primera ocasión del partido con un disparo al palo y dispuso de otro mano a mano ante Ryan. Tras lucirse con la Selección Española volvió a cuajar un partidazo con la Real dominando la pelota en los ataques para generar ocasiones para sus compañeros.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Real Sociedad-Levante

Pablo Marín [7]: Estuvo exigido atrás desde que entró por la banda derecha pero pudo descolgarse en el momento preciso para asistir a Brais Méndez y sentenciar el partido.

Brais Méndez [7]: Gol clave apareciendo en el área pequeña para que se acabase el sufrimiento de la Real tras las dos lesiones. Ayudó a tener la pelota en el tramo final para mantener el triunfo.

Aritz Elustondo [5]: Carlos Espí le puso en problemas en los balones aéreos pero finalmente fue capaz de evitar que el ariete del Levante siguiera con su racha.

Ibai Aguirre [-]: El canterano realista tuvo sus primeros minutos con el primer equipo después de haber destacado con el Sanse en LALIGA Hypermotion.

Orri Óskarsson [-]: El islandés entró para los últimos minutos de partido y marcó un tanto anulado por fuera de juego.