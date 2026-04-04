Ander Barrenetxea y Caleta-Car hacen saltar las alarmas de lesión en la Real Sociedad

Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 15:33h.

Barrenetxea pidió el cambio en el Real Sociedad-Levante

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La Real Sociedad dominó al Levante durante una primera hora de encuentro en la que sólo faltaron más goles para haber sentenciado antes el encuentro pero la mala noticia no fue esquiva para los de Pellegrino Matarazzo. Tras un disparo desviado desde la frontal del área, Ander Barrenetxea pidió el cambio y tuvo que marcharse con molestias a dos semanas de la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja pocos minutos antes de que Duje Caleta-Car también tuviera que salir con problemas.

El jugador donostiarra llegaba en una nube después de haber debutado con la Selección Española absoluta el pasado martes en el RCDE Stadium frente a Egipto. Una alegría que puede transformarse en tristeza si se confirma la lesión del futbolista cuando ya se había asentado en los onces del técnico neoyorquino una vez superados sus problemas físicos.

De hecho, Pellegrino Matarazzo, en más de una ocasión, reconoció que Barrenetxea había estado jugado con unas molestias que parecía haber dejado atrás cuando ya recibió la llamada de Luis de la Fuente. Sin embargo, este sábado, el futbolista se tuvo que retirar al no poder continuar sobre el campo tras un disparo desde la frontal con la pierna mala.

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Duje Caleta-Car también tuvo que pedir el cambio

La mala suerte quiso que, minutos después, Duje Caleta-Car también se tirase al suelo pidiéndole el cambio a Pellegrino Matarazzo. El croata, en su mejor momento de forma desde que llegara a la Real Sociedad cedido este pasado verano, se echó al suelo y Aritz Elustondo tuvo que entrar en su lugar para el tramo final del encuentro.

El drama txuri urdin es mayor con la baja del jugador balcánico ya que Igor Zubeldia también cayó en el encuentro anterior frente al Villarreal y es duda para la final de la Copa del Rey. Jon Martín y Aritz Elustondo quedarían como los únicos centrales sanos de la primera plantilla en caso de confirmarse la lesión de Duje.