Jorge Morán 04 ABR 2026 - 12:56h.

Estos son los elegidos por Matarazzo y Luis Castro

La conversación de Pellegrino Matarazzo con Álex Remiro tras su palo con España: "Está centrado en la Real Sociedad"

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Dos objetivos distintos, pero mucho en juego en el encuentro de la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. La Real Sociedad quiere seguir su ascenso imparable ante un Levante que lleva sin perder cuatro jornadas y esta soñando con salir del descenso.

Y para un encuentro de este nivel, los técnicos de ambos equipos han sacado a sus mejores hombres. Un partido que servirá para abrir el sábado de fútbol y que contará en el campo con estrellas del nivel de Oyarzabal, Barrenetxea, Remiro o Ryan.

Alineación de la Real Sociedad

El equipo de Matarazzo sale con Álex Remiro en portería, después de lo ocurrido con la Selección Española. En la defensa estarán los cuatro fijos esta temporada: Sergio Gómez, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu. Por delante, en el doble pivote, Turrientes estará acompañado de Carlos Soler.

De enganche estará un Sucic que está recuperando su mejor nivel, con Guedes en una banda y Berrenetxea en la otra. Arriba, la referencia de la Real Sociedad y de la Selección Española, Mikel Oyarzabal.

El once de la Real Sociedad: Álex Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu, Turrientes, Carlos Soler, Sucic, Guedes, Barrenetxea, Oyarzabal.

Los elegidos por Luis Castro para el Levante

En la portería seguirá Ryan, con Manu Sánchez, Moreno, Dela, Toljan como línea defensiva. En el medio del campo estarán Tunde, Oriol Rey, Olasagasti, Losada, Víctor García, mientras que el delantero elegido será Carlos Espí.

El once del Levante: Ryan, Manu Sánchez, Moreno, Dela, Toljan, Tunde, Oriol Rey, Olasagasti, Losada, Víctor García, Carlos Espí.