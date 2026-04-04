Jorge Morán 04 ABR 2026 - 15:58h.

Los de Matarazzo ya están en puestos europeos

Pellegrino Matarazzo desvela cómo están Take Kubo, Gorrotxategi, Guedes y los dos con jet lag: "No tomamos ningún riesgo"

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Sufrida, pero importantísima victoria de la Real Sociedad de Matarrazo. El balón parado fue la clave de un encuentro en el que los vascos pudieron golear, pero se marcharon pidiendo la hora y con dos bajas muy importantes. Un resultado que hunde más al Levante en la lucha por un descenso cada vez más apretado.

El balón parado marca la primera mitad

Llegaban dos equipos al Reale Arena con muchos problemas a la hora de defender el balón parado y esto acabó siendo determinante en los primeros 45 minutos. El encuentro comenzó con la Real Sociedad mucho mejor, generando incluso una gran primera ocasión nada más comenzar. Oyarzabal no pudo abrir el marcador en una acción en la que Ryan salvó a los suyos.

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Los vascos tenían el control, tenían las ocasiones y generaban peligro a un Levante que sólo lo intentaba a la contra con balones largos para Espí. Pese a ello, la siguiente ocasión volvió a ser para los locales. Esta vez Oyarzabal sí superó a Ryan, pero el balón se estrelló directamente contra el palo. Una jugada en la que también participó Guedes, quién poco después a punto estuvo de anotar el primero.

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El Levante estaba bien plantado, con una presión alta que cuando era superaba sufría a la espalda. Oyarzabal, en una tercera ocasión, quiso poner a los suyos por delante pero Toljan salvó la pelota justo en la línea de gol.

Y así se llegó al minuto 30. Saque de esquina muy cerrado de Carlos Soler y Jon Martín se adelanta a todos, gracias al bloqueo de Oyarzabal a Ryan, para poner el primero. Un gol desde el córner que es una de las asignaturas del equipo valencianista.

Pero fue recibir el gol y el Levante mejoró. Tanto que a punto estuvo de empatar a los pocos minutos con un disparo de Tunde que desvió Remiro con la yema de los dedos. Una ocasión que fue sólo un espejismo de lo que se estaba viendo en el terreno de juego con ocasiones de la Real Sociedad. Guedes protagonizó dos ocasiones seguidas en las que el portugués no aprovechó los errores de sus rivales.

Oyarzabal y Guedes 'salvan' a los suyos

La segunda mitad comenzó con un doble cambio en el Levante, pero con la Real Sociedad volviendo a generar peligro. Guedes, como lo ocurrido en la primera mitad, tuvo el gol en sus botas en un mano a mano en el que estuvo muy lento.

También la tuvieron Carlos Soler con un disparo potente desde fuera del área ante el que Ryan salvó con una espectacular jugada y Luka Sucic con un lanzamiento potente que rebotó en el larguero. La Real Sociedad se crecía, pero no terminaba de finiquitar las jugadas, perdonando la goleada y metiéndose en problemas ante un Levante que mejoró con la entrada de Iván Romero.

El equipo granota fue poco a poco generando más peligro en la portería de un Remiro que no entendía la desconexión de los suyos. Romero o Espí lo intentaron en varias ocasiones, e incluso estrellaron una pelota en el larguero. Tan sólo Oyarzabal, que fue el mejor de los suyos, conseguía contener al Levante e incluso le regaló a Pablo Marín una ocasión que pudo suponer el segundo del encuentro. También la tuvo Guedes con un tiro lejano que estrelló la pelota en el larguero.

Y cuando el partido parecía que se marchaba al final con la victoria por la mínima, la Real Sociedad aprovechó que el Levante estaba volcado para anotar el segundo. Gran conexión por banda que terminó con Pablo Marín regalando el gol a Brais Méndez, quién sólo tuvo que empujarla.