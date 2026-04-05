Jon Martín será baja en la Real Sociedad y mete en problemas a Pellegrino Matarazzo

Fran Fuentes 05 ABR 2026 - 19:42h.

Al técnico estadounidense se le limitan las opciones de cara al duelo frente al Alavés

Ander Barrenetxea y Caleta-Car hacen saltar las alarmas de lesión en la Real Sociedad

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Jon Martín vio una nueva cartulina amarilla en el partido de la Real Sociedad frente al Levante UD. El joven central donostiarra, consolidado en la titularidad esta temporada, se ha convertido en vital en los planes de Pellegrino Matarazzo. Ahora, el futbolista se perderá el próximo encuentro, frente al Deportivo Alavés el próximo sábado. Esto le genera un problema al técnico estadounidense, que verá limitadas sus opciones para confeccionar la defensa el próximo fin de semana.

Y es que no es solamente la ausencia de Jon Martín. También están los problemas físicos de Igor Zubeldia, quien tendrá varios días para recuperarse de sus molestias hasta el próximo sábado. También acarrea algunas molestias Jon Gorrotxategi, que ha jugado puntualmente como defensa central. En este sentido, seguramente será Aritz Elustondo quien complete el eje de la zaga junto a Duje Caleta-Car.

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Por fortuna para Pellegrino Matarazzo, la sustitución del zaguero croata no pasó de unos calambres puntuales y solo necesitaba descansar: "Duje ha tenido calambres, pero no es una lesión. Duje, podría haber jugado más, pero hemos preferido ser precavidos. Un buen momento para Elustondo de tener minutos, tenemos también a Jonma con cinco amonestaciones, el próximo encuentro tendrá que descansar, así que es positivo tener a Elus con minutos", reconocía el entrenador en sala de prensa.

Luken Beitia, la alternativa a Jon Martín que viene desde el Sanse

Como alternativa, el técnico citó en la convocatoria a Luken Beitia, uno de los futbolistas más destacados del Sanse. El joven zaguero, de 21 años, cuenta con la confianza del club, que le renovó en mayo del año pasado hasta el 2029. El jugador acumula 23 partidos en LALIGA HYPERMOTION, con un gol, y llegó a debutar este curso con el primer equipo en Copa del Rey, siendo titular frente al Reus.

Así las cosas, Pellegrino Matarazzo tiene pocas opciones de cara al próximo encuentro frente al Deportivo Alavés.