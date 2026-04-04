Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 16:56h.

El estadounidense explicó que fueron sustituciones por precaución

La conversación de Pellegrino Matarazzo con Álex Remiro tras su palo con España: "Está centrado en la Real Sociedad"

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Pellegrino Matarazzo ha comparecido tras el triunfo de la Real Sociedad sobre el Levante UD, correspondiente a la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. El técnico estadounidense ha valorado positivamente el desempeño de sus jugadores, mientras que rebaja la euforia de cara a la final de Copa del Rey. Del mismo modo, ha respondido al estado de Duje Caleta-Car y Ander Barrenetxea, quienes han tenido que ser sustituidos por lesión, siendo ellos mismos quienes pidieron el cambio. A continuación, sus palabras:

La Real podría haber marcado más goles en la primera mitad: "No hemos sido eficientes, pero hemos tenido muchas oportunidades. En la segunda, quizá, menos que en la primera, pero tuvimos buenas oportunidades para marcar. Muy contento con la actuación de hoy, sobre todo en lo global. En la segunda parte, por un momento, nos hemos puesto nerviosos, hemos tenido tres pérdidas de balón peligrosas. No siempre hemos tenido confianza con balón en la segunda mitad, pero hemos sido compactos. No hemos concedido muchas oportunidades ni espacios. En líneas generales ha sido un buen partido y hemos merecido la victoria".

Cómo están Caleta y Barrene: "Están los dos bien. Duje ha tenido calambres, pero no es una lesión. Y lo mismo con Barrene, estaba muy, muy cansado, por eso lo hemos sacado. Lo mismo con Duje, podría haber jugado más, pero hemos preferido ser precavidos. Un buen momento para Elustondo de tener minutos, tenemos también a Jonma con cinco partidos, el próximo tendrá que descansar, así que es positivo tener a Elus con minutos".

Dominio de la primera parte: "La diferencia empezó sin la posesión. Bajo presión no hemos encontrado la solución más fácil. En la segunda parte nos faltó posesión y movilidad, que la gente buscara la pelota. En la segunda parte no hemos tenido la pelota pero hemos sabido defender como bloque. En los 90 minutos ha sido una gran actuación, pero en la primera parte merecimos al menos un gol más".

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Nivel alto tras el parón: "Sí, es muy positivo. Demuestra que somos capaces de reconectar y reconcentrarnos rápido y lo importante que era este partido para nosotros. Los jugadores estaban muy concentrados en ello y lo han demostrado".

Ir a Europa vía LALIGA: "Normalmente soy optimista. No me gusta poner límites a lo que hacemos. Seguimos atacando en las dos competiciones. Nueve partidos es mucho y todo es posible, lo sentimos todos. Creo que quedan cuatro en casa, y con la fuerza de nuestros aficionados queremos seguir. No nos marcamos objetivos, nos enfocamos en el próximo partido, y después de la final quedarán siete, entonces, ya iremos viendo".

¿Confía en ir a Champions?: "Voy a tener que darle una vuelta a la pregunta. Creemos en el máximo éxito, cualquier cosa es posible y presionaremos por ello. El próximo partido es el más importante, pero si no hubiéramos ganado hoy, tendríamos menos opciones tanto en el próximo partido de LALIGA como en la final. Es la etapa decisiva. Por eso el partido con el Alavés es decisivo. Queremos acabar fuertes en cada competición, todo es posible".

Guedes y Oyarzabal no han marcado, pero han hecho un partidazo: "Sabemos la calidad de nuestros jugadores, lo valiosos que son Oyarzabal y Gonzalo. Ninguno de los dos marcó hoy y no están felices, pero tuvieron ocasiones. Son jugadores muy importantes, pero hay más que dos jugadores importantes. Hay una estructura de equipo que está funcionando, con roles claros, y estoy muy contento con la actuación de todos los jugadores".

Cómo preparar el próximo partido de LALIGA con la final en el horizonte: "Lo diré cuando sea el momento. Lo preparas haciéndoles creer a los jugadores en la importancia que tiene el partido ante el Alavés tendrá para la final de Copa y para el resto de la temporada. Con lo que vivimos ante el Oviedo, que fue el último partido ante de la semifinal, no empezamos bien y quedamos 3-3 en casa. Hoy lo tuvimos en mente y lo tendremos ante el Alavés. Es por eso que tenemos que aprender del pasado. El próximo partido es muy importante para nosotros".

Cómo está Kubo: "Take no estaba seguro con la intensidad del partido, no sé si era el mejor momento para él. Era un partido diferente. Hablé con el doctor que el tipo de partido que era debíamos esperar otro par de partidos. Entrenará una semana más y estará más preparado frente al Alavés".

El cambio de Ibai Aguirre: "Sí, cambié con el gol porque quería ver a Ibai. Ha entrenado muy bien con nosotros, no teníamos a Gorrotxa y era una nueva experiencia para él. Ahora tenemos una opción más".

Jon Martín: "Es un jugador muy estable. Defensivamente no tuvo un oponente fácil, pero no quiero hablar mucho de su potencial pero le auguro un futuro brillante. Estoy muy feliz de que encima haya marcado un gol. Tuvo muchas ocasiones y hoy por fin ha marcado, es un momento de creciiento para él. Estoy feliz y muy contento por su actuación".