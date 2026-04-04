Joaquín Anduro 04 ABR 2026 - 21:29h.

Matarazzo y Take Kubo acordaron que el japonés no jugase

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Levante con Jon Martín de sobresaliente

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La Real Sociedad superó al Levante por 2-0 en el penúltimo compromiso antes de la final de la Copa del Rey en un encuentro en el que Take Kubo no pudo tener minutos tras su lesión y se pasó el choque entero en el banquillo. Una circunstancia sobre la que habló Pellegrino Matarazzo confirmando la charla captada entre ambos en la que decidieron que lo mejor era esperar al próximo envite para regresar a los terrenos de juego.

Las cámaras de DAZN sacaron a la luz la conversación entre el entrenador y el futbolista durante el choque de este sábado en Anoeta. Los dos charlaron durante el partido y se pudieron ver tanto las explicaciones del neoyorquino como los gestos del japonés indicando que algo no estaba del todo bien.

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"Take no estaba seguro con la intensidad del partido, no sé si era el mejor momento para él. Era un partido diferente. Hablé con el doctor que el tipo de partido que era debíamos esperar otro par de partidos. Entrenará una semana más y estará más preparado frente al Alavés", declaró Pellegrino Matarazzo tras el partido en sala de prensa.

Take Kubo, listo para el final de temporada

La Real Sociedad recibirá al Alavés el próximo sábado de nuevo en Anoeta en el último encuentro antes de la final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Esta será la última prueba para que Take Kubo pueda tomar sensaciones en un encuentro si quiere estar disponible, al menos unos minutos, en el duelo en La Cartuja de dentro de dos semanas.

El nipón cayó lesionado en el duelo ante el Barcelona del pasado 18 de enero y, desde entonces, todavía no ha vuelto a jugar, habiendo disputado apenas tres encuentros con Matarazzo a los mandos. Ahora, el mediapunta buscará recuperar sensaciones de cara a la final, al último tramo de campaña con la Real buscando la Champions y al Mundial que jugará como una de las estrellas de Japón.

En sala de prensa, en la previa del partido, el técnico habló sobre cómo veía entonces al jugador antes del cambio de decisión: "Es una muy buena noticia. Estamos contentos con que esté de vuelta tras 10 semanas desde su lesión. Hemos sido pacientes porque queríamos estar seguros cuando volviera para que estuviera bien. Hemos colaborado con los médicos de Japón, hemos hablado con ellos, con los nuestros y con el propio Take y tenemos luz verde de todos los departamentos médicos para que juegue. No sabemos si desde el inicio, pero es un buen momento para ver sus primeros minutos mañana".

También confesó Pellegrino Matarazzo qué esperaba de Take Kubo en este tramo final de campaña: "Lo mismo que Take nos ha dado en el pasado. Es un jugador con una enorme calidad individual, que en espacios estrechos puede entrar por dentro y que también puede crear peligro entre líneas y con su disparo. Y, defensivamente, lo hace muy bien, espero que sea el Take de siempre y por el que hemos estado esperando".