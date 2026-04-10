Posibles alineaciones del Real Sociedad - Alavés para la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 ABR 2026 - 06:07h.

Real Sociedad - Alavés, las posibles alineaciones del partido de la jornada 31 de LALIGA EA Sports

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La Real Sociedad recibe al Deportivo Alavés en la que será la jornada 31 de LA LIGA EA Sports. El derbi vasco se disputará en Anoeta el sábado 11 de abril a las 14.00 y enfrenta a dos clubes que necesitan los tres puntos para seguir luchando por sus objetivos. El conjunto txuri-urdin viene de ganar al Levante por 2 goles a 0 y ya tiene la mente puesta en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril frente al Atlético de Madrid. Los de Pellegrino Matarazzo llevan 3 victorias en los últimos 5 partidos y están 7º con 41 puntos, a 3 del Celta de Vigo que tiene la primera plaza europea pero con un pie y medio en la Conference League tras el buen desempeño de los equipos españoles en Europa. El Alavés viene de empatar a 2 frente al Osasuna con un gol en el descuento de Lucas Boyé y acumula tres partidos encuentros seguidos sin perder. Los de Quique Sánchez Flores están 15º y tienen 32 puntos, tan solo tres por encima del Elche que es el equipo que marca el descenso.

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad ganó al Levante por 2 goles a 0 en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports con goles de Jon Martín y Brais Méndez. El conjunto donostiarra ha dado la vuelta a la temporada y está más cerca que nunca de las posiciones que otorgan clasificación directa a Europa. Los de Pellegrino Matarazzo quieren dejar buenas sensaciones en el encuentro liguero frente al Alavés una semana antes de la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El técnico estadounidense no podrá contar con Yangel Herrera y Álvaro Odriozola, que serán baja por lesión y tampoco con Jon Martín que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Jon Gorrotxategi e Igor Zubeldia son duda. Respecto al once, Aritz Elustondo será el elegido para acompañar a Caleta-Car en la defensa si Zubeldia no llega y Sucic y Brais Méndez se disputan la titularidad en la posición de mediapunta.

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Elustondo/Zubeldia, Caleta-Car, Aramburu

Centrocampistas: Carlos Soler, Turrientes, Sucic/Brais

Delanteros: Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Alavés empató a dos frente al Osasuna en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports gracias a un gol de penalti de Lucas Boyé en el minuto 91. Los de Quique Sánchez Flores necesitan sumar de tres en tres si quieren alejarse de las posiciones de descenso y el partido ante la Real Sociedad, que estará pensando en la final de la Copa del Rey, puede ser una buena oportunidad. El técnico español no podrá contar con Facundo Garcés, que fue sancionado por la FIFA hasta noviembre y Carlos Benavidez será duda para el encuentro liguero. Respecto al once, Abde Rebbach y Youssef se disputan la titularidad en el carrilero izquierdo, Jon Pacheco puede entrar por Víctor Parada en la posición de central y Carles Aleñá, Jon Guridi y Denis Suárez son las opciones para la posición de mediapunta.

Portero: Sivera

Defensas: Rebbach/Youssef, Parada, Tenaglia, Jonny, Ángel Pérez

Centrocampistas: Antonio Blanco, Ibáñez, Aleñá/Guridi

Delanteros: Boyé, Toni Martínez