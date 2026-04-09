El plan de la Real Sociedad para que Matarazzo pueda contar con Gorrotxategi en la final

Celia Pérez 09 ABR 2026 - 10:38h.

El técnico estadounidense, pendiente del pivote

La charla que cambió la decisión de Pellegrino Matarazzo con Take Kubo: "No estaba seguro"

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La Real Sociedad se mide este sábado al Deportivo Alavés en un duelo en el que el Pellegrino Matarazzo está muy pendiente de la enfermería. Caleta-Car y Ander Barrenetxea ya están disponibles para una cita en la que tendrá seguro cinco bajas y la duda de Igor Zubeldia. El parte de ausencias está más o menos claro para la cita liguera, aunque un poco menos despejado para la final de Copa del Rey del siguiente fin de semana contra el Atlético de Madrid en La Cartuja.

Y es que, la gran cita copera centra la mirada de miles de txuri urdines y por ello se pone el punto de mira en la enfermaría donostiarra, bastante tocada en el centro del campo. El técnico estadounidense está muy pendiente de cada uno de sus jugadores, especialmente en Jon Gorrotxategi que ya está descartado contra el Alavés, pero aún mantiene la incógnita para La Cartuja.

La intención es que el centrocampista llegue, o al menos eso está intentando la Real Sociedad. Según publica el Diario Vasco, el plan del cuadro donostiarra pasa porque llegue en condiciones a la final de Copa del 18 de abril. El cuerpo técnico no quiere cargarlo y forzarlo antes de tiempo para que llegue en las mejores condiciones a la trascendental cita frente al Atlético de Madrid.

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A nueve días de la final de Copa del Rey, la Real Sociedad espera recuperar al pivote, clave en los esquemas del técnico estadounidense. A pesar de que el futbolista sigue apartado del equipo, aún queda tiempo hasta la cita y se espera su reaparición por los entrenamiento a lo largo de la presente semana con el claro objetivo de recuperar rodaje con el cuadro babazorro y optar a la titularidad ante el Atlético. Con todo, la cuenta atrás ya está inicia y será cuestión de días ver qué pasará definitivamente con el pivote.