Diego Páez de Roque 07 ABR 2026 - 20:24h.

Antoine Griezmann atendió a los medios en Barcelona

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El Atlético de Madrid ha llegado este mediodía a Barcelona antes de disputar la ida de cuartos de final de la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone vivirán su segundo encuentro frente al conjunto culé en apenas 4 días y esta tarde tanto el técnico argentino como Antoine Griezmann han atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa.

Pero no ha sido una conferencia normal, ya que Diego Pablo Simeone ha querido adelantarse a las preguntas para dedicarle unas bonitas al delantero francés, quien está viviendo sus últimos meses en el club rojiblanco.

Después de ello, fue el turno de Antoine Griezmann, quien explicó su fichaje por el Orlando City. “Obviamente en septiembre fue más difícil de gestionarlo. Pero con el vestuario que hay y con la familia, se ha ido trabajando y buscando qué es lo que necesitaba Simeone. Intenté hacerlo lo mejor posible. No es momento de hablar de Orlando. Mañana tenemos un partido de cuartos que es algo increíble. Tengo la cabeza despejada para ese momento”.

Antoine Griezmann responde a Simeone

En la rueda de prensa, Griezmann también quiso dedicarle unas palabras a Simeone, aunque reconoció que para abrir su corazón tiene que estar con sus hijos y su mujer. "Le debo muchísimo. He llegado a un nivel que no me lo había imaginado gracias a la Real Sociedad y a Simeone con su trabajo, que me ha enseñado muchísimas cosas. En lo personal, que lo admiro y amo".

Además, explicó que las palabras del entrenador argentino le pillaron por sorpresa. "La mejor despedida que espero es mi rendimiento en el campo y el esfuerzo que voy a poner en cada partido. Quiero disfrutarlo y que se me recuerde así", dijo acerca de su despedida.

Una de las últimas preguntas a las que respondió el francés en la rueda de prensa fue explicar por qué ha elegido este momento para irse del Atlético de Madrid, el que ha descrito en muchas ocasiones como el club de su vida.

“Creo que son momentos. Así lo siento. Como he dicho, no puedo hablar de lo que va a venir o por qué lo he hecho, sino pensar en el partido de mañana”, mencionó.

Por último, Antoine Griezmann dejó claro que para que sus compañeros se empapen de su espíritu debe demostrarlo en el terreno de juego.

“Puedes hablarlo, pero se quedan con la imagen y con lo que demuestras. Hay que hacerlo con normalidad. No hay que jugar el partido antes. Y luego en el campo, ejemplos de presionar, trabajar... Ese es el mejor ejemplo, las acciones. Ya se nota que estamos bien y enchufados”.