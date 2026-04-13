Celia Pérez 13 ABR 2026 - 10:29h.

El presidente txuri urdin analiza al técnico estadounidense antes de la final de Copa

¿Podría Sergio Gómez perderse la final de la Copa del Rey tras su expulsión contra el Alavés?

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Tras empatar este fin de semana frente al Deportivo Alavés, la Real Sociedad fija ya la mirada sí o sí en la final de Copa del Rey del próximo sábado en Sevilla. El cuadro donostiarra tiene por delante una semana para preparar un duelo que hace soñar a toda una afición txuri urdin. El gran estado de forma del equipo desde la llegada de Pellegrino Matarazzo hace creer que todo es posible y precisamente, sobre el cambio del equipo con el técnico estadounidense, ha hablado Jokin Aperribay, presidente de la entidad.

Al contestar sobre qué le ha dado Matarazzo al equipo, en una extensa entrevista en el Diario Vasco, Aperribay señala que un poco de todo. "Ilusión, confianza, evolución y exigencia. Éste es el camino para conseguir resultados. El equipo tenía una buena base y lo que hacía falta era confiar, exigirle el máximo y plantear determinados puntos sobre los que evolucionar el juego y los propios jugadores. Rino nos ha hecho creer en nosotros mismos", explicó.

La decisión de apostar por el estadounidense ha sido un auténtico triunfo y ahora explica los motivos que llevaron al club a optar por él. "Buscábamos una mirada fresca, un entrenador que pudiera evolucionar a los jugadores y a la Real. Necesitábamos que mirase al futuro, que compartiera los conceptos que la Real tenía interiorizados, pero a su vez aplicar otros nuevos que nos ayudasen a progresar. Desde el principio congeniamos en todas las reuniones que mantuvimos con él. Conocía a la Real, cuáles eran los puntos de mejora y dónde estaba la evolución del equipo. A partir de ahí, no tuvimos dudas", apuntó.

La llegada del técnico se produjo después de la destitución de un Sergio Francisco que no llegó a triunfar en el primer equipo. "Todos los equipos que había cogido Sergio en el club los había llevado al éxito: ascenso con el C, ascenso con el Sanse... Había hecho ocho años extraordinarios. Quizás no supimos darle a Sergio lo que necesitaba en ese momento, y lo que necesitaba el club y el equipo era un cambio más profundo. No creo que la apuesta que hicimos fuera mala, sino más bien que el momento no era el adecuado", apuntó al respecto de la etapa de Sergio Francisco en el primer equipo.