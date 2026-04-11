Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 20:27h.

Sergio Gómez fue expulsado en el descuento contra el Alavés

El motivo del enfado de la Real Sociedad con el árbitro tras empatar con el Alavés: "Estaba en su área"

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La Real Sociedad no pudo irse con un buen sabor de boca en su último duelo antes de la final de la Copa del Rey. Los de Matarazzo recibieron esta mañana al Deportivo Alavés en Aneota. Un partido que se convirtió en uno de los más frenéticos de la jornada con un resultado final de 3-3 y un gol en el descuento.

El conjunto donostiarra acabó muy enfadado con el colegiado, que expulsó a Sergio Gómez antes del tanto del empate de Lucas Boyé. Esto ha creado cierta preocupación entre aficionados txuri-urdines de cara a la tan ansiada final de la Copa del Rey.

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El '17' de la Real Sociedad pisó con los tacos por encima del tobillo de Carles Aleña. En un principio, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla, pero, tras la llamada del VAR, cambió el color de esta y le expulsó. Ahora, muchos aficionados se preguntan: ¿afecta esta tarjeta roja a la Copa del Rey?

Los partidos de suspensión, la clave para la final

Toda expulsión tiene su sanción. Sin embargo, es difícil que un castigo en LALIGA se lleve también a la Copa del Rey. Estas son dos competiciones independientes y organizadas por diferentes organismos. Aun así, no es imposible.

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Existe una excepción con la que un futbolista que es expulsado en LALIGA podría cumplir sanción en la Copa del Rey y viceversa. Tras una expulsión, existen diferentes tipos de sanciones. Las sanciones leves son las que conlleva de uno a tres partidos de suspensión. En este caso, cada sanción se cumple en la competición donde ocurre la expulsión.

Sin embargo, si el Comité de Disciplina califica la infracción como grave (por ejemplo, por agresión, insultos graves al árbitro o conducta violenta extrema) y la sanción es de cuatro partidos o más, esta se convierte en una sanción general. En estos casos, el jugador deberá cumplir la sanción en los partidos oficiales que dispute su club inmediatamente después, sin importar si son de Liga o de Copa del Rey.

En el caso de la expulsión de Sergio Gómez, se trata de una tarjeta roja revisada por el VAR por una jugada violenta, pero siendo esta un lance del juego (es decir, no es una agresión violenta ni insultos al árbitro). El '17' txuri-urdin será castigado con una sanción leve de entre uno a tres partidos, por lo que lo más probable es que sí pueda disputar la final de la Copa del Rey.