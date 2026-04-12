Las dos grandes dudas de Pellegrino Matarazzo en el once de la Real Sociedad para la final de Copa

Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 19:24h.

Matarazzo tiene que decidir dos posiciones de su once

¿Podría Sergio Gómez perderse la final de la Copa del Rey tras su expulsión contra el Alavés?

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La Real Sociedad, tras el 3-3 ante el Alavés en Anoeta este sábado, ya está centrado al 100% en la final de la Copa del Rey a diferencia del Atlético de Madrid, con la Champions pendiente aún para los rojiblancos. Pellegrino Matarazzo tiene una semana por delante para decidir una de las principales incógnitas, el once titular donostiarra en el encuentro de La Cartuja, con dos posiciones que son las grandes dudas del técnico.

El estadounidense ha apostado en el último tramo de competición por mantener una alineación base más allá de algunos cambios puntuales por lesiones o sanciones. Con Igor Zubeldia aún sin estar al 100%, la defensa parece ya clara para el duelo en Sevilla, con Jon Martín y Duje Caleta-Car como pareja de centrales y con Jon Mikel Aramburu y Sergio Gómez por las bandas.

En el centro del campo, Pellegrino Matarazzo mantiene el doble pivote con Carlos Soler y Beñat Turrientes, que ha dado un paso adelante por la baja de Jon Gorrotxategi en las últimas semanas. Luka Sucic también se ha ganado un puesto en el once titular gracias a su rendimiento durante las últimas semanas y la presencia de Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal no corre peligro tal y como confirmó el técnico después de dejarles en el banquillo este sábado.

Los dos puestos en duda de Pellegrino Matarazzo para la final de Copa del Rey

Con estos nueve titulares, dos puestos quedan aún en el aire de cara a la final de Copa del Rey de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid, arrancando por la portería. El neoyorquino no ha querido confirmar si Unai Marrero, titular durante casi todo el torneo, se mantendrá de inicio ante los colchoneros o si apostará por darle la alternativa a Álex Remiro.

El internacional español ofrece más garantías por la mayor experiencia y seguridad que su compañero aunque, en este caso, también es clave el mensaje al vestuario con un cambio que podría señalarle de cara a varios futbolistas. Sin embargo, la lesión del meta guipuzcoano en el encuentro de vuelta de semifinales y el hecho de que Matarazzo no le haya dado minutos en ningún partido más durante la preparación de la final parecen darle la titularidad al navarro.

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El otro puesto en duda llega en la banda derecha del ataque, donde no ha logrado asentarse ninguno de los candidatos y Take Kubo llega con apenas media hora de juego ante el Alavés. Brais Méndez y Ander Barrenetxea, sin que ninguno pase por su mejor momento, parten como favoritos dejando al japonés como alternativa para la segunda mitad.