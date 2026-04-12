Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 18:54h.

El Atlético de Madrid quiere reforzar el juego aéreo

La emoción de un aficionado del Atlético de Madrid que, después de tatuarse a Griezmann y Simeone, no pudo conocerles en persona

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El Atlético de Madrid ya está trabajando en el crucial partido de vuelta de Champions League contra el FC Barcelona. Después de ganar por 0-2 en el Spotify Camp Nou, el equipo rojiblanco llegan con una ventaja lógica en el marcador. Aun así, son conocedores del potencial ofensivo del conjunto culé y tendrán que hacer un partido prácticamente perfecto para poder controlarlos.

El peligro en ataque del Barcelona se suma a las múltiples bajas con las que cuenta el equipo rojiblanco para la Liga de Campeones, donde Diego Pablo Simeone no podrá contar con los habituales titulares.

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Marc Pubill vio la tarjeta amarilla en el partido de vuelta y, sumadas a las dos anteriores que ha visto a lo largo de la presente edición, cumplirá sanción en la vuelta. Por otro lado, David Hancko terminó lesionado y, a pesar de que hoy ha entrenado en el campo con los recuperadores, no parece que vaya a llegar. Además, José María Giménez sigue arrastrando molestias del pasado 4 de abril.

Trabajo específico para Lenglet y Le Normand

Ante este panorama, al técnico argentino solo le queda confiar en Clément Lenglet y Robin Le Normand. En este sentido, el Atlético de Madrid ha preparado una sesión específica con los centrales.

Después de unos ejercicios de presión y salida de balón, Nelson Vivas, segundo entrenador del equipo rojiblanco, se juntó con los dos defensores para mejorar una faceta donde el Atlético está fallando en los últimos meses.

Según ha contado el diario AS, el objetivo era trabajar el juego aéreo. Enfocados en los saques de esquina, ambos defensores tuvieron tanto que atacar como defender jugadas a balón parado. Esta sesión específica para Lenglet y Le Normand rondó la media hora.

El Cholo Simeone es conocedor de la importancia del juego aéreo. El FC Barcelona le ha generado bastante peligro en sus últimos enfrentamientos, encajando varios goles en jugadas de balón parado. Además, ante un Barça que necesita varios goles para pasar, sabe que este tipo de defensas -y ataques- pueden terminar siendo determinantes en el partido.