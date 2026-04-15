Diego Páez de Roque 15 ABR 2026 - 09:18h.

El Atlético se llevó un buen botín por pasar a semifinales de la Champions

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El Metropolitano dictó sentencia en la Champions League. Anoche, uno de tres equipos españoles que hasta entonces seguían vivos en la Liga de Campeones cayó eliminado. Atlético de Madrid y FC Barcelona pelearon por un puesto en las semifinales del torneo europeo. Y los rojiblancos salieron vencedores.

Los de Diego Pablo Simeone supieron reaccionar al 0-2 de lo culés en apenas 25 minutos y aguantaron toda la segunda parte con un resultado apretado. Tras el pitido final, se desató la locura en el estadio colchonero con la celebración de los jugadores y sus aficionados.

El dinero que ha ganado el Atlético tras eliminar al Barça

El motivo de la celebración del Atlético de Madrid tuvo un claro motivo deportivo, pero desde la dirección deportiva también miraron el aspecto económico, pues los rojiblancos aumentaron su botín conseguido en la Champions League.

Hasta el momento, el club madrileño había logrado algo más de 50 millones de euros. Esta cantidad se desglosa en los 18,6 millones fijos por participar, 2,1 millones por cada victoria y 700.000 en la fase de liga, 11 millones por clasificarse a octavos de final y 12,5 por avanzar a los cuartos de final.

Por otro lado, el conjunto culé acumulaba una cantidad cercana a los 65 millones de euros teniendo en cuenta los anteriores y algunos incentivos extra por haber clasificado a las rondas eliminatorias de manera directa.

Llegados a este punto, quien ha aumentado su botín en la Liga de Campeones ha sido el Atlético de Madrid. Mientras que los culés han frenado la cantidad de dinero ganada en la competición europea, los colchoneros han sumado 15 millones de euros más por lograr el pase a las semifinales.

Pero esto no queda aquí, pues el Atlético de Madrid sigue aspirando a conseguir un botín aún mayor en la Champions League y al que el Barça ha tenido que decir adiós tras caer eliminado en los cuartos de final.

A la cantidad ya recaudada durante la presente edición de la Liga de Campeones, se podría sumar 18,5 millones de euros más si logra el pase a la tan ansiada final de Bucarest. Además, si los colchoneros consiguen levantar su primera Orejona, obtendrían una bonificación extra de 6,5 millones de euros.