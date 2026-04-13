Lamine Yamal responde a Lebron James, lanza una promesa al Barça y un mensaje a Simeone: "Me hace un favor"

Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 17:28h.

El internacional español confía en la remontada europea

La convocatoria del Barcelona para remontar al Atlético, tres bajas y pendientes de Marc Bernal

Compartir







BarcelonaLamine Yamal cree en la remontada. El próximo martes, el Metropolitano dictará sentencia en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ante un Atlético de Madrid que se permitió el lujo de dar refresco a sus hombres importantes el pasado fin de semana y con ventaja en el luminoso, el extremo del FC Barcelona promete guerra en el encuentro de vuelta. El internacional español respondió a las opciones culés, a su liderazgo y lanzó una promesa... y un mensaje a Diego Pablo Simeone.

La estrella azulgrana apeló al sentimiento de pertenencia de la plantilla: "Somos un equipo joven, todos muy culers. Lo hemos demostrado muchas veces. Por aquí pasa la temporada, tenemos muchas ganas de estar en semifinales y lo daremos todo".

Las palabras de Lamine Yamal en sala de prensa

Lebron James. "Creo que es uno de los referentes que me puede inspirar para el día de mañana, por eso lo he puesto. Pensaré en como lo hizo él y ojalá me salga igual. Tenemos muchos líderes, me considero uno más, pero no soy el único".

Promesas. "Prometemos que si caemos eliminados será luchando hasta el final, no dejaremos un minuto sin correr, dejaremos todo por este escudo. Será un partido de noventa minutos... o más. Creo que es muy posible la remontada y por eso estamos aquí".

Ganas de reivindicarse. "Con muchas ganas. Siempre he dicho que se ha cuestionado mi nivel a principio de temporada por la pubalgia y quería que llegara este momento porque es cuando se ven a los jugadores de verdad".

Mensaje para el Cholo. "Sí que me encuentro muy bien, con ganas del partido y sí que estoy motivado para eso. No sé, espero que pueda marcar las diferencias y a ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno a uno contra un jugador. Espero que sí".

PUEDE INTERESARTE Mr. Asubío explica por qué se ha elegido a Alberola Rojas como árbitro de la final de la Copa del Rey

Neymar. "Le he visto muchas veces, ha marcado mi infancia, es mi ídolo... creo que nos inspira a todos. Es un jugador al cual tú, después del partido, volvías a verlo solo por sus jugadas. Ojalá pueda estar en el Mundial".