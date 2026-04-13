Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 10:53h.

El mediocentro aún tiene que recibir el alta médica, pero viaja con el resto del grupo

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El FC Barcelona ha publicado la convocatoria para el partido frente al Atlético de Madrid del próximo martes, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y es que, más allá de cambiar el hotel de concentración por superstición tras los últimos resultados en Madrid, Hansi Flick ha citado a 22 futbolistas, entre los que se encuentra Marc Bernal, quien aún no ha recibido el alta médica. Del mismo modo, el equipo afronta el partido con tres bajas: las de Andreas Christensen y Raphinha Dias por lesión, amén a la de Pau Cubarsí tras ser expulsado en el partido de ida. Esta es la lista al completo.

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Diego Kochen.

Defensas: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Gerard Martín, Eric García, Álvaro Cortés, Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Pedri González, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Tommy Marqués.

Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marcus Rashford, Roony Bardghji.

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Quién será el árbitro del Atlético-Barcelona de Champions League

El árbitro francés Clément Turpin dirigirá este martes el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el estadio Metropolitano (21.00 horas), en la primera ocasión en la que pitará un duelo entre ambos equipos en la máxima competición continental.

Turpin estará asistido por Nicolas Danos y Benjamin Pages en las bandas, por Mathieu Vernice de cuarto árbitro y Jérome Brisard en el VAR, todos ellos franceses, informa la UEFA en su web. Para el Atleti, que afronta el encuentro contra el Barcelona con ventaja tras el 0-2 de la pasada ida, será la sexta ocasión en la que le pite en la Liga de Campeones, con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

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El último precedente fue el pasado 24 de febrero en la vuelta de la ronda posterior a la fase de grupos ante el Brujas belga, con victoria de los del 'Cholo' Simeone por 4-1. En la anterior campaña, pitó la ida de los octavos ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con victoria del equipo blanco por 2-1.

Al Barcelona, Turpin le ha pitado en cuatro ocasiones, con dos victorias para los azulgranas, una derrota y un empate. El último partido fue en la ida de las semifinales de la temporada pasada ante el Inter de Milán, con 3-3 en la capital catalana, el 30 de abril de 2025.