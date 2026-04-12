Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 21:22h.

Rafael Leao vuelve a ser una oportunidad de mercado

El detalle que cambia el Barcelona para evitar el gafe de Madrid en la Champions League

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No está siendo la temporada más sencilla de Rafael Leao. El delantero portugués ha bajado su rendimiento en el AC Milan tanto por lesiones y falta de continuidad, y se ha generado un ruido a su al rededor que no beneficia a nadie en la entidad rossoneri.

El conjunto milanés, que no ha disputado competición europea en la presente temporada, cayó en octavos de la Copa de Italia y se encuentra a 10 puntos del Inter de Milán, líder de la Serie A. Y Rafael Leao, llamado a ser uno de los líderes del AC Milan, está siendo recriminado por su afición.

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En el último partido del AC Milan, frente a Udinese, cayeron en casa por 0-3 y los seguidores rossoneri la tomaron con el '10' portugués al ser sustituido, mostrando su enfado con abucheos. En encuentros anteriores, el jugador ya había mostrado signos de frustración con gestos de enfados al ser sustituido.

Tras el choque, Massimiliano Allegri se pronunció en defensa del atacante. “En la primera parte, tuvo dos grandes ocasiones como delantero centro, pero cuando los espacios son reducidos, es difícil. No es culpa de Rafa ni de nadie más, es cuestión de mejorar el rendimiento defensivo”.

La venta de Rafael Leao ya no es imposible

Esta situación, con Rafael Leao en el punto de mira. Según ha contado La Gazzetta dello Sport, la venta del portugués ya no es imposible. El próximo verano estarían abiertos a escuchar ofertas. Eso sí, como apunta el medio italiano estas deben estar en torno a los 80 millones de euros.

En este sentido vuelve a aparecer el nombre del FC Barcelona. Tal y como ha contado el diario Sport, el delantero portugués ha sido ofrecido al conjunto culé como una oportunidad de mercado si el AC Milan finalmente pone a la venta al futbolista luso. Además, el Barça sigue buscando reforzar su delantera después de que el Manchester United se haya cerrado en banda para negociar por Rashford y la posible venta de Lewandowski.